Petrol fiyatları yüzde 53 yükselebilir

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Brent petrolün varil fiyatı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ve ABD'nin Rusya'ya uygulamaya başladığı enerji ambargosu ile bugün yüzde 2.5 yükselişle 131 dolara çıktı.

Son yükselişte ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'dan tüm enerji, petrol ve gaz ithalatını yasakladıklarını duyurması etkili oldu.

İngiltere merkezli finans devi Barclays, son yayımladığı raporda Rusya'da petrol ve gaz ithalatının büyük ölçüde durdurulmasını içeren en kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Brent petrolünde fiyatın bu yaz 200 dolar/varil seviyesine tırmanabileceğini söyledi.

TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Bu en kötü senaryoda doğalgaz fiyatının da ortalamada 300 euro/MWh seviyesinin üzerine çıkabileceğini belirten Barclays, bu değerlendirmelerine rağmen Brent petrolü için 2022 yılı ortalama fiyat tahminini büyük belirsizlik nedeniyle 92 dolar/varil seviyesinde tutmaya devam ettiğini de vurguladı.

SAVAŞLA YÜZDE 38 YÜKSELDİ

Barclays, gerilimin düşmesi yönünde gelişmeler yaşanması halinde fiyatların temel göstergeler çerçevesinde oluşturdukları 92 dolar/varil tahminine oldukça çabuk gelebileceğini de ifade etti.

Rusya'nın işgal girişimi öncesinde brent petrolün varil fiyatı 95 dolar seviyesindeydi. Yani savaş başından bu yana petrol fiyatlarında yüzde 38'lik artış yaşandı.