Petrol 2.5 ayın zirvesinde

Petrol fiyatları dün 120 doların üzerine çıkarken, bugün de yükselişini sürdürdü. Brent petrol yüzde 1.4'lük yükselişle 123 doları aştı. Bu yükselişte AB'nin ambargo kararı ve Çin'de azalan koronavirüs vakaları etkili oldu.
Dün gece Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'yı Rusya'dan petrol ithal etmenin yasaklanması konusunda anlaştı. 27 ülkeden oluşan AB'de tüm ülkeler yasağa destek verirken, yıl sonuna kadar Rus petrolü ithalatının yüzde 90 oranında azaltılacağı bildirildi.
Ukrayna'yı işgal girişimi sebebiyle Rusya'nın petrolüne uygulanmaya başlayacak ambargo arz endişelerini beraberinde getirdi.
GELİRLERİNİN YÜZDE 40'I
AB'nin bu kararı almasında Rusya'nın petrol gelirlerine bağımlılığı neden oldu. Rus devletinin gelirlerinin yüzde 40'ı petrol ithalatından elde ediliyor. Dolayısıyla AB bu ülkenin Ukrayna'yı işgalinden bu yana petrol ambargosunu gündemine almıştı.
Ancak bloktaki bazı ülkelerin Rus petrolüne ihtiyaç duyması bu çabaları engellemişti. AB ülkelerinin savaşın başından bu yana Rusya'dan yaklaşık 29 milyar dolarlık petrol aldığı tahmin ediliyor.
Rusya devletinin gelirlerinde petrolün payı yüzde 40. AB ise geçen yıl petrol temininin yüzde 30'unu Rusya'dan gerçekleştirdi. Dolayısıyla burada karşılıklı bir bağımlılıktan söz etmek mümkün.
AB ülkelerinin petrol ithalatında ülkelerin payları:
EN BÜYÜK 6. REZERVE SAHİP
AB ülkeleri doğal olarak Rusya petrolüne ambargo uygulayınca farklı pazarlardaki alımlarını artıracak. BP verilerine göre dünyadaki kanıtlanmış petrol rezervlerinin yüzde 6.2'si yani 107.8 milyar varili Rusya'da bulunuyor. Rusya bu miktarla dünyanın en büyük 6. petrol rezervinin bulunduğu ülke konumunda yer alıyor.
Dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip 10 ülkesi:
BÜYÜME BEKLENTİLERİ DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ
Bunun yanında dünyanın en büyük 2. ekonomisi Çin'de koronavirüs vakaları dün 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Pek çok bölgede kısıtlamalar kaldırıldı. Çin'in koronavirüse karşı sıfır tolerans uygulamasının ülkenin büyümesini yavaşlatması bekleniyor. Son olarak 2 hafta önce Goldman Sachs bu ülkenin 2022 büyüme beklentisini yüzde 4.5'ten yüzde 4'e düşürdü.
Ancak vaka sayılarındaki düşüş toparlanmanın daha hızlı olabileceğine yönelik bir beklenti yarattı. Bu da küresel ticaretin merkezi konumundaki Çin'de petrol talebinin artması anlamına geliyor.
Hem arzda düşüş hem de talepte artış beklentileri üst üste gelince Brent petrolün varil fiyatı 8 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Son 1 haftada yaklaşık yüzde 9 yükseldi.
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