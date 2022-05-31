AB Rus petrolü ithalatını yasakladı

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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Rusya'ya bir dizi yaptırım uygulayan Avrupa Birliği, Rusya'dan petrol satın alımını yasakladı.

Uygulanması için üye ülkelerin oy birliği gereken bu karar, daha önce kararı veto eden Macaristan'ın da ikna edilmesiyle alındı.

Rusya'dan boru hatları ile petrol alan, Macaristan, Slovakya ve Çekya'ya petrol ithalatında ek süre tanımıştı. Söz konusu tavizlere rağmen Macaristan hala ikna edilememişti.

Kararı AB Konseyi Başkanı Charles Michel duyurdu.

Michel, Twitter'da "Bu, Rusya'dan yapılan petrol ithalatının üçte ikisinden fazlasını hemen kapsıyor ve savaş makinesinin büyük bir finansman kaynağını kesiyor" dedi.

Liderler ayrıca Rus bankası Sberbank'ın SWIFT sisteminden çıkarılması ve Rus devletine ait üç yayıncının daha yasaklanması konusunda anlaştılar.