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Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar yarın evleniyor! - Son dakika magazin haberleri

Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar yarın evleniyor!

Şarkıcı Petek Dinçöz, geçtiğimiz günlerde işletmeci Nida Büyükbayraktar ile nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu

15.08.2022 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Bir döneme şarkılarıyla damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. Dinçöz, boşanmasından kısa bir süre sonra Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

  • Geçtiğimiz günlerde nişanlanan çiftten Petek Dinçöz, "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın..." demişti.

  • NİKAH TARİHİ BELLİ OLDU

    Çiftin nikah masasına oturacağı tarih belli oldu. Dinçöz ve Büyükbayraktar'ın, yarın saat 19.30'da Beşiktaş'taki bir otelde dünyaevine gireceği öğrenildi.

  • "BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"
     
    Petek Dinçöz, birkaç gün önce de nişanlısıyla tanışmasının yıllar öncesine dayandığını açıklamıştı.
     
    Instagram hesabından nostalji yapan Dinçöz bu fotoğrafın altına, 'Ben 17 yaşında sen 26 yaşında. Bizimkisi bir aşk hikayesi' mesajını yazmıştı. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Çifte sevenleri 'mutluluklar' dilemişti.

  • "OĞLUMUZ İÇİN ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

    Öte yandan Petek Dinçöz, boşanmasının ardından oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleşmişti. Ünlü isim, Kodaloğlu ile ayrılığını şu sözlerle duyurmuştu:

    Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...

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