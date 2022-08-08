41 yaşındaki Dinçöz, daha sonra avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve karar verilmiştir. Bundan sonrasında taraflar müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu için birbirlerine olan saygılarını ve arkadaşlıklarını kaybetmeden ilişkilerini sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.