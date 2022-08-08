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Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar nişanlandı! İlk törenden fotoğraflar... - Magazin Haberleri

Petek Dinçöz ile Nida Büyükbayraktar evleniyor

Geçtiğimiz nisan ayında Serkan Kodaloğlu'ndan boşanan şarkıcı Petek Dinçöz, işletmeci Nida Büyükbayraktar ile evlilik kararı aldı. Dinçöz, "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın." dedi

08.08.2022 - 10:19 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Bir döneme şarkılaryla damgasını vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile 8 yıllık evliliğini sonlandırmıştı.  Boşanmasından kısa bir süre sonra Nida Büyükbayraktar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

  • "İLK ADIMIMIZ HAYIRLI OLSUN"

    Geçtiğimiz günlerde evleneceklerine dair haberler çıkan çiftten sürpriz haber geldi. Nişan yüzüklerinin fotoğrafını paylaşan Dinçöz, "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun. Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın... " dedi.

  • Takipçileri ikiliye tebrik mesajları yağdırdı.

    Petek Dinçöz boşanmasının ardından oğlu İrfan Aslan ile Miami'ye yerleşmişti.

  • "OĞLUMUZ İÇİN ANNE-BABA İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

    Öte yandan ünlü isim, Kodaloğlu ile ayrılığını şu sözlerle duyurmuştu:

    Sn. Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılından beri devam eden evliliğimizi karşılıklı saygı çerçevesinde, anlaşmalı olarak bitirme kararı aldık. Oğlumuz İrfan Aslan Kodaloğlu için her zaman anne-baba ilişkimiz devam edecek. Sürece ve yaşananlara saygı duyulması dileğiyle...

  • 41 yaşındaki Dinçöz, daha sonra avukatı aracılığıyla, "Müvekkilim Petek Dinçöz ile Serkan Kodaloğlu yaklaşık 8 yıldır evli olup anlaşmalı olarak boşanma kararı almışlardır. Her iki taraf da evlilik birliğinin devam etmeyeceği hususunda aynı düşüncede olduğundan taraflar arasında anlaşmalı boşanmaya dair protokol akdedilmiş ve karar verilmiştir. Bundan sonrasında taraflar müşterek çocukları İrfan Aslan Kodaloğlu için birbirlerine olan saygılarını ve arkadaşlıklarını kaybetmeden ilişkilerini sürdüreceklerini beyan etmişlerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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