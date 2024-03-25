Petek bakımı ve temizliği nasıl yapılır?
Kalorifer petekleri, günümüzün en yaygın ısınma araçları arasındadır. Neredeyse her evde rastlayabileceğiniz petekler, düzenli bakımı yapılmadığında arıza gösterebilir. Bu da evin ısı düzeyini ve peteklerin çalışma performansını olumsuz etkileyebilir. Petek temizliği, evin diğer alanlarındaki eşyalar gibi aksatılmadan yapılmalıdır. Peki evde petek bakımı nasıl yapılır? İşte merak ettikleriniz…
Kombiniz verimli çalışsa da bakımın ve temizliğin yapılmaması durumunda ısı kaybı ve yüksek elektrik faturaları görülebilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için peteğinizin bakımını zamanında yaptırmalı ve zaman zaman sorun olup olmadığını tespit etmek adına kontrol etmelisiniz. Temiz ve bakımı yapılmış petekler daha verimli ısınma sunar. “Evde petek nasıl temizlenir?” diyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz…
PETEK BAKIMI NEDEN YAPILMALI?
Tozlar, evde yalnızca dolap ve masa üstü gibi açık alanlarda birikmez. Gözükmeyen ve pek de fark edilmeyecek yerlerde de tozlar birikir ve bunların düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Kalorifer peteklerinde zaman içinde biriken radyatör ve toz, önlemi alınmadığında radyatörün daha az ısı yaymasına neden olabilir ya da alerjisi olanların rahatsızlığını tetikleyebilir.
NE ZAMAN PETEK TEMİZLİĞİ GEREKİR?
Peteklerin içerisinin iki yılda bir düzenli olarak temizlenmesi önerilir. İki yıl geçmemiş olsa bile evinizin kalorifer sisteminde bir aksaklık hissediyorsanız temizlemeye başlayabilirsiniz. Örneğin mutfaktaki peteğin altı soğuksa bu, oradaki peteğin temizlenmesi gerektiğinin alarmını veriyor olabilir.
PETEK BAKIMI NASIL YAPILIR?
İnternet kullanıcılarının en sık sorduğu soruların başında “Petek bakımı nasıl yapılır?” sorusu gelir. Ancak bunu soran birçok kişinin kastettiği dış yüzeydir. Dış petek temizliğinin yanı sıra iç bölüm için de temizlik yapmak önemlidir. Radyatör içerisinde biriken çamurlu ve yağlı su tahliye edildiğinde ısınma normalden daha az olacaktır.
Önemli Not: Güvenli şekilde kalorifer temizliğine başlamak adına kombi açıkçsa kapatmayı unutmayın.
Kombiyi kapattıktan sonra petek ızgarasını çıkarmak üzerine radyatörün yanlarındaki kapakları kendinize doğru çekin ve çıkarın. Bazı radyatör modelleri, üst ve altta yer alan halka formundaki boşluklarıyla ve ince tabakasıyla dikkat çeker. Bu modellerde halka çevirme yöntemini kullanarak kapaklarını gevşetmekle işe başlayabilirsiniz. Sağ ve sol radyatörleri çıkardıysanız petek ızgarasını yerinden sökerek devam edebilirsiniz. Ardından aşağıdaki adımları uygulamaya geçebilirsiniz;
Temizlik bitiminde çıkardığınız ızgaraları ve petek kapaklarını geri yerleştirebilirsiniz. Temizleme sonrasında kombiyi çalıştırabilir ve evin ısısını kontrol edebilirsiniz.
EVDE PETEK NASIL TEMİZLENİR?
“Evde petek nasıl temizlenir?” sorusunu soranların en çok sorduğu ikinci soru ise “Peteği doğru temizlediğimden nasıl emin olurum?” sorusudur. Yukarıdaki adımları uygulamanıza rağmen peteğiniz hâlâ ısıtmıyorsa detaylı bir bakım yapabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları uygulamaya başlayın;
İlk olarak malzemelerinizi hazırlamalısınız. İşte ihtiyacınız olanlar;
Malzemeleriniz hazırsa uygulamaya geçebilirsiniz.
Kombi petek temizliği bitince dikkatle eski hâline getirmelisiniz. Şu adımları takip edin;
Kombi ve petekle ilgili konularda bilgilerinize güvenmiyor ve bunu yapmaktan çekiniyorsanız teknik destek almanız gerekir. Bu adımları yapabildiyseniz artık daha iyi ısınabilir ve ekstra doğalgaz faturalarından korunabilirsiniz.
SARARMIŞ PETEKLER NASIL TEMİZLENİR?
PETEK TEMİZLİĞİ SONRASI ISINMA OLMUYORSA NE YAPILMALI?
Petek temizleme uygulamalarınızdan sonra sıcaklıkta hiçbir farklılık olmadıysa bu noktada birkaç yola başvurabilirsiniz. Bunlar;
Kombide teknik bir problem olup olmadığını anlamak için gaz vanasını ve petek vanalarını kontrol etmekle işe başlayabilirsiniz. Tatil ya da seyahat dönüşündeyseniz vanaları açmayı unutmuş da olabilirsiniz.
Aynı şekilde kombinizin filtresinde tıkanıklık olması da mümkündür. Filtre, radyatörde yer alan parçacıkların kombiye girmesini engellediğinden petekler beklediğiniz gibi ısınmayabilir. Bu gibi durumlarda yetkili servisten destek alabilirsiniz.