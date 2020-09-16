Pesto sos, İtalya’nın Genova bölgesine ait çam fıstığı, parmesan, zeytinyağı ve sarımsakla yapılan bir sos. Biz pesto sosunu, genellikle makarna sosu olarak biliriz ama aslında birçok yemeğe lezzet katmak için de kullanılır.

Pesto Sos İçin Gereken Malzemeler:

6 paket taze fesleğen (yaklaşık 150 gram)

2 diş sarımsak

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 paket çam fıstığı

30 gr parmesan

1 çay kaşığı tuz

Pesto Sos Yapılışı:

Öncelikle fesleğen yapraklarını iyice yıkayın.

Kuruttuktan sonra küçük bir tavaya alın.

Biraz rengi dönene kadar kavurun.

Fesleğenleri, Sarımsak, tuz, fıstık ve rendelediğiniz parmesanı rondoda çekin.

Daha sonra rondonun kenarındakileri saptulayla sıyırın.

İnce ince akıtarak, zeytinyağını ekleyin.

Cam bir kavanoza koyun.

İhtiyacınız olduğu müddetçe kullanın

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki pesto sosun olmazsa olmazı çam fıstıktır.

Pesto sosu buz kalıbına koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Böylece istediğiniz zaman tencerede eritip kullanabilirsiniz.

Dolapta 1 hafta dondurucuda 1-2 ay süresince saklayabilirsiniz.