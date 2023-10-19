Bursa'da taksiciyi kalbinden bıçakladı! Bıçağı emanet olarak iş yerine verdi! - Güncel gündem haberler

Bursa'da taksiciyi kalbinden bıçakladı! Bıçağı emanet olarak iş yerine verdi! - Güncel gündem haberler

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Bursa'da olay, dün saat 16.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Şeyhmüftü Mahallesi'nde meydana geldi.

YANINA BİR KİŞİ GELDİ DHA'da yer alan habere göre Şeyhmüftü Camii yanında bulunan taksi durağında şoför olarak çalışan Suat Sargın (40), iddiaya göre, duraktaki arkadaşlarıyla sohbet ederken yanına bir kişi, gelerek kendisiyle konuşmak istediğini söyledi.

TAKSİCİYİ KALBİNDEN BIÇAKLADI Sargın'la kısa bir süre yürüyen şüpheli, yanında bulunan bıçakla taksi şoförünü göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Suat Sargın, arkadaşları tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürülürken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Burada tedaviye alınan Sargın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

BIÇAĞI SARIP BİR İŞ YERİNE EMANET VERMİŞ Taksici 40 yaşındaki Suat Sargın, yaşamını yitirdi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan güvenlik kamerası incelemesinde cinayet zanlısının L.A. olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. "DAHA SONRA BIÇAĞI ALACAKTIM" Ekiplerin suç aletini sorması üzerine L.A., "Beze sardığım bıçağı olay yerinin yakınında bir telefon satıcısına emanet olarak bıraktım. Daha sonra geri alacaktım" dedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin işlemleri devam ediyor.