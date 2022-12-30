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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da "Pes" dedirten olay! Tokat şakası cinayetle bitti! - Son dakika haberler

Tokat şakası cinayetle bitti!

İstanbul'da, M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye şaka amaçlı tokat atmasının ardından ikili arasında kavga başladı. Oturdukları eğlence mekanından dışarıya çıkan ikili arasındaki kavgada, M.Ö. yanındaki arkadaşı U.K. ile birlikte Ş.K.´ye silahla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan Ş.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdıİstanbul'da, M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye şaka amaçlı tokat atmasının ardından ikili arasında kavga başladı. Oturdukları eğlence mekanından dışarıya çıkan ikili arasındaki kavgada, M.Ö. yanındaki arkadaşı U.K. ile birlikte Ş.K.´ye silahla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralan Ş.K. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Giriş: 30.12.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da
Tokat şakası cinayetle bitti!
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DHA

İstanbul'da olay, 14 Aralık Çarşamba Günü saat 03.00 sıralarında Bayrampaşa Terazidere Mahallesi´nde meydana geldi.

TOKAT ATTI TARTIŞMA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere ve edinilen bilgilere göre, bir eğlence mekanında oturan M.Ö. arkadaşı Ş.K.'ye tokat attı. M.Ö. ile Ş.K arasında tartışma çıktı.

İKİLİ, TOKAT MAĞDURUNA KURŞUN YAĞDIRDI

Çıkan tartışmanın ardından mekan dışında çıkan ikili, kavgaya başladı. Kavgada, M.Ö.'nün yanındaki arkadaşı U.K., yanında bulunan 2 silahtan birini M.Ö'ye verdi. İkili daha sonra Ş.K.'ye kurşun yağdırdı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ş.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, arkadaşları tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ş.K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis, U.K'yi Başakşehir'de, M.Ö.'yü de Fatih'te yakaladı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda ise 1 tane ruhsatsız tabanca ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler "Kasten Öldürme" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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