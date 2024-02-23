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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da işitme ve konuşma engelli bir vatandaş yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu! - Son dakika haberler

        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!

        Ankara'da, işitme ve konuşma engelli 29 yaşındaki İlkay K., yanağından makas alan 30 yaşındaki Oğuzhan D.'yi tüfeği ile vurarak yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan İlkay K., hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 12:18 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:31
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        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
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        Ankara'nın Altındağ ilçesi Kale Mahallesi'nde, bir kahvehanede arkadaşı Mehmet G. ile oturan kasap Oğuzhan D. (30), daha önce tanımadığı İlkay K.'nin (29) kendisine bakmasından rahatsız olup, "Ne bakıyorsun" dedi.

        İŞARET DİLİYLE KENDİNİ ANLATMAYA ÇALIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre işitme ve konuşma engelli olan İlkay K. (29), Oğuzhan D.'yi el işaretiyle yanına çağırarak, işaret diliyle kendini anlatmaya çalıştı.

        YANAĞINDAN MAKAS ALDI

        Daha sonra Oğuzhan D., İlkay K.'nın yanağından makas alarak ayrıldı. Bunun üzerine eve gidip, ruhsatsız tüfeğini alan İlkay K., kahvehaneye geri dönerek Oğuzhan D.'ye 3-4 el ateş etti.

        15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Ayaklarından yaralanan Oğuzhan D., hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan İlkay K. tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İlkay K. hakkında, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        "MAKAS ALMA HAREKETİ ÇOK AĞRIMA GİTTİ"

        Oğuzhan D., savcılıktaki ifadesinde, İlkay K.'nin kendisine ters ters baktığını belirterek, "Elinde tesbih sallıyordu, bakışlarından rahatsız oldum, 'Ne bakıyorsun' dedim. Bana el, kol hareketi yaptı, sağır ve dilsiz olduğunu anladım. Bana el hareketi ile 'gel' şeklinde işaretler yaptı, ben de aynı şekilde karşılık verdim. Şahıs olay yerinden uzaklaştıktan 5-10 dakika sonra elinde bir beze sarılı tüfekle gelip, üzerime ateş açtı. Şahsı tanımıyorum" dedi.

        İlkay K. ise olay günü Oğuzhan D. ile Mehmet G.'nin alkol aldığından şüphelendiğini ve normal olmadıklarını belirterek, "Oğuzhan D. bana bakarak el, kol hareketi yaptı. Kendisini anlamadım; ben de 'Ne diyorsun?' anlamında hareketler yaptım. Oğuzhan D. yanıma yaklaştı ve yanağımdan makas alarak sıktı. Makas alma hareketi çok ağrıma gitti. Koşarak eve gidip, av tüfeğini alarak yanlarına tekrar gittim. Oğuzhan D.'ye birkaç kez ateş ettim" dedi.

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        #ankara
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