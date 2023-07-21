"ÇOCUKLARIMIZ, YAŞLILARIMIZ BURADAN GİREMİYOR"

Çocukları için beton döküp, merdiven koymak zorunda kaldığını söyleyen Varol Kaya ise "Beni dün birisi şikayet etmiş, gidip ifademi verdim. Çocuklarımız, yaşlılarımız buradan giremiyor. Bizde mecburen beton döküyoruz, döktüğümüz yere de merdiven koyuyoruz. Kendi aramızda para topladık ve bu merdivenleri biz koyduk. Yani belediyenin hiçbir katkısı olmuyor bize. Kaç kere dilekçe yazdık, çekerseniz görürsünüz. Burası bataklığa döndü, çöpler de var gelip toplayan yok. 2020 yılından beri kaç kere dilekçe yazdım ama kabul edilmedi. Bende kendi imkanlarımla beton döküp merdiven koydum. Benim oğlum 2 sefer düştüğü için kafasını yardı ve ameliyat geçirdi. Komşularımızdan da bileği kırılan bacağı kırılanlar var. Bizde halkımız rahat girebilsin diye beton döküp merdiven koyduk bu kadar. Kimseye izin vermediğimiz diye bir şey yok, herkes girebilir. Bakın kim engel koyuyor, yalan söylüyorlar. Tamam, sandalyeler var. Oraya koymasak başka yere koyacağız. Fark eden bir şey yok, merdiveni biz halk için koyduk. Kimse kimseye girme diyemez, çünkü burası halka açık bir yer" dedi.