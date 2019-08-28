28 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarihte en büyük olduğuna inanılan toplu bir şekilde kurban edilen çocuklar Perulu arkeologlar tarafından gün yüzüne çıkarıldı.
5-14 yaşları arasında değişen 227 kurbanın bedenleri, Peru'nun başkenti Lima'nın kuzeyinde yer alan sahil kasabası Huanchaco'da bulundu.
Bulunan çocukların 500 yıldan daha önce kurban edildiği düşünülüyor.
Alanın keşfi, ülkedeki iki farklı sit alanında kurban edilmiş 200 insanın bulunmasından yaklaşık bir sene sonraya denk geliyor.
Arkeologların AFP haber ajansına söylediğine göre, bulunan çocuk bedenlerinden bazılarının hala saçı ve derisi bulunuyor.
Yağmurlu bir havada öldürüldüklerine dair belirtilere sahip olan çocuk bedenleri, aynı zamanda yüzleri denize gelecek şekilde gömülmüş. Bunun anlamının, o zamanda bölgede yaşadıkları düşünülen Çimuların çocukları Tanrılarına adak olarak sunmaları olduğu düşünülüyor.
Toplu kurban etmenin tam olarak ne zaman gerçekleştiği henüz bilinmiyor.
Çimular günümüzde Peru'nun kuzeyinde kalan sahillerde egemenlik sürdü. Bölgenin en güçlü medeniyetlerinden birisi olduğu düşünülüyor.
İnkalar tarafından toprakları işgal edilmeden önce, 1200-1400 yıllarında büyük bir üne sahiptiler.
İnkaların aksine, Çimular Ay Tanrısı Şi'ye inanıyordu ve ayın güneşten daha güçlü olduğunu düşünüyordu. Dini ritüeller sırasında Ay Tanrısı Şi'ye insan kurban ediyorlardı.
Sit alanındaki kazı çalışmaları hala devam etmekte ve arkeologlar kurban edilmiş daha fazla insan bulabileceklerini söyledi.
Arkeoloji şefi Feren Castillo AFP ajansına, "Çocukların olduğu bu yer kontrol edilemez. Her nereyi kazarsan kaz, hep başka bir beden buluyorsun." dedi.
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