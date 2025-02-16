Peru’da polis, uyuşturucu satıcısını kostüm giyerek yakaladı
Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kostüm giydi. Peru polisi, 14 Şubat'a özel kapibara (dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giyip, "Sevgilinizden hediye var" diye kapıyı açtırdığı uyuşturucu satıcılarını yakaladı
Giriş: 16.02.2025 - 16:46 Güncelleme: 16.02.2025 - 16:46
Peru'da bir polis memuru, uyuşturucu satıcısı olduğu şüphesiyle aranan kişiyi yakalamak için kapibara (dünyanın en büyük kemirgeni) kostümü giydi.
Kılık değiştiren ve elinde Sevgililer Günü hediyesi taşıyan polis memuru, zanlı kapıyı açtığında hızla içeri girerek onu etkisiz hale getirdi.
Aynı polis birimi, geçen yıl da benzer bir yöntem kullanarak bir zanlıyı ayı peluşu kostümüyle yakalamıştı.
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