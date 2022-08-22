Pers İmparatorluğu Kurucusu, Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Kozmopolit bir yapıya sahip olan ve bu yapısı sayesinde birçok etnik ve kültürel unsuru bünyesinde barındıran Pers İmparatorluğu nerede kuruldu? İşte, Pers İmparatorluğu tarihi hakkında tüm detaylar…
Persler Kimdir?
Antik Persler; M. Ö. 2000’li yılların sonlarında Orta Asya ve Kafkaslar hattından İran’a göç eden halklardan biridir. Geldikleri bölgede hayvancılık faaliyeti gerçekleştiren Persler; etnik olarak Medler ve Partlar ile akrabadırlar. Birden fazla kabile şeklinde örgütlenen Persler, Kiros zamanında birleşip Medleri tarih sahnesinden sildikleri ana kadar bu şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir.
Pers İmparatorluğu Tarihi
Persler; M. Ö. 550 yılında kurucuları ve ilk kralları olan Kiros etrafında birleşmiş ve Medleri yıkarak Pers İmparatorluğunu kurmuşlardır ve Pers İmparatorluğu başkenti Persepolis’tir. Kiros zamanında gerçekleşen fetih hareketleriyle Babil ve Fenike ele geçirilmiştir. Lidya ülkesinin fethedilmesinin ardından Anadolu coğrafyasını da Pers İmparatorluğu bünyesine katan Kiros; İskitlerle gerçekleşen savaş sırasında hayatını kaybetmiştir.
Kiros’un yerine geçen oğlu Kambis döneminde, Mısır fethedilmiştir. Mısır’ın fethinin ardından ölen Kambis’in ardından ünlü imparator 1. Darius tahta geçmiştir.
1. Darius döneminde Pers İmparatorluğu sınırları Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Trakya, Makedonya ve Ege yine bu dönemde Pers hakimiyeti altına girmiştir.
II. Artakserhars dönemi ise Perslerin dağılmaya başladığı dönem olarak tarihteki yerini almaktadır. Bu dönemde ülkedeki ayaklanmalar artmış ve Mısır bağımsızlığını ilan etmiştir.
III. Darius döneminde, gerçekleşen isyanlar bastırılmıştır. Yine bu dönemde, Makedon Kralı Büyük İskender’in Persler üzerine başlatmış olduğu Asya Seferi sırasında gerçekleşen bir savaşı Persler kaybetmiş ve M. Ö. 330 yılında Pers İmparatorluğu, Büyük İskender tarafından yıkılmıştır.
Pers İmparatorluğu Özellikleri
M.Ö. 550 ile M. Ö. 330 yılları arasında büyük bir devlet olarak varlığını sürdürmüş olan Pers İmparatorluğu özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- M.Ö. 2000’li yılarda Kafkasya veya Orta Asya’dan İran bölgesine göç etmişlerdir.
- İlk geldikleri bölgede birden fazla kabileye bölünmüşler ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
- Asur kaynakları kendilerinden Parsua olarak bahsetmektedir.
- İlk olarak Kiros önderliğinde birleşerek kuzey İran’da bulunan Med hâkimiyetine son vermişlerdir.
- Pers İmparatorluğu; M. Ö. 550 yılında Kral Kiros önderliğinde kurulmuştur.
- Orta Doğu’da kurulmuş olan en büyük imparatorluklardan bir tanesidir.
- Pers İmparatorluğu sınırları Ege’den Hindistan’a kadar uzanmıştır.
- Pers İmparatorluğu başkenti Persepolis’tir. Bugün İran’ın Şiraz kenti yakınlarında bulunan Persepolis, Unesco Dünya Miras Alanı olarak korunmaktadır.
- Efes’ten başlayan ve Persepolis’e kadar uzanan Kral Yolu; 1. Darius tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu yolla birlikte doğudan batıya hızlı iletişim mümkün bir hale gelmiştir.
- Darius dönemi Pers İmparatorluğu’nun en parlak çağıdır. Bu dönemde posta servisi oluşturulmuş; ölçü ve para birimi standart bir hale getirilmiştir.
- Kendine özgü bir mimari ve sanat anlayışı olan Perslerin mimari alandan verdikleri en önemli eser Susa’da bulunan Kraliyet Sarayı’dır.
- Pers İmparatorluğu’nun resmi dili 1. Darius dönemine kadar Elamca; 1 Darius döneminden itibaren ise Aramca olmuştur.
- Pers bilimi, Mezopotamya kadar gelişmiş değildir.
- Babil etkisiyle bir takvim geliştirmişlerdir.
- Pers İmparatorluğu dini Zerdüştlük ya da Mazdaizm’dir.
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