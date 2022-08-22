Pers İmparatorluğu Kurucusu, Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Kozmopolit bir yapıya sahip olan ve bu yapısı sayesinde birçok etnik ve kültürel unsuru bünyesinde barındıran Pers İmparatorluğu nerede kuruldu? İşte, Pers İmparatorluğu tarihi hakkında tüm detaylar…

Persler Kimdir?

Antik Persler; M. Ö. 2000’li yılların sonlarında Orta Asya ve Kafkaslar hattından İran’a göç eden halklardan biridir. Geldikleri bölgede hayvancılık faaliyeti gerçekleştiren Persler; etnik olarak Medler ve Partlar ile akrabadırlar. Birden fazla kabile şeklinde örgütlenen Persler, Kiros zamanında birleşip Medleri tarih sahnesinden sildikleri ana kadar bu şekilde varlıklarını sürdürmüşlerdir.

Pers İmparatorluğu Tarihi

Persler; M. Ö. 550 yılında kurucuları ve ilk kralları olan Kiros etrafında birleşmiş ve Medleri yıkarak Pers İmparatorluğunu kurmuşlardır ve Pers İmparatorluğu başkenti Persepolis’tir. Kiros zamanında gerçekleşen fetih hareketleriyle Babil ve Fenike ele geçirilmiştir. Lidya ülkesinin fethedilmesinin ardından Anadolu coğrafyasını da Pers İmparatorluğu bünyesine katan Kiros; İskitlerle gerçekleşen savaş sırasında hayatını kaybetmiştir.

Kiros’un yerine geçen oğlu Kambis döneminde, Mısır fethedilmiştir. Mısır’ın fethinin ardından ölen Kambis’in ardından ünlü imparator 1. Darius tahta geçmiştir.

1. Darius döneminde Pers İmparatorluğu sınırları Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Trakya, Makedonya ve Ege yine bu dönemde Pers hakimiyeti altına girmiştir.

II. Artakserhars dönemi ise Perslerin dağılmaya başladığı dönem olarak tarihteki yerini almaktadır. Bu dönemde ülkedeki ayaklanmalar artmış ve Mısır bağımsızlığını ilan etmiştir.

III. Darius döneminde, gerçekleşen isyanlar bastırılmıştır. Yine bu dönemde, Makedon Kralı Büyük İskender’in Persler üzerine başlatmış olduğu Asya Seferi sırasında gerçekleşen bir savaşı Persler kaybetmiş ve M. Ö. 330 yılında Pers İmparatorluğu, Büyük İskender tarafından yıkılmıştır.