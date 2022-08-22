Lidya İmparatorluğu Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Batı Anadolu’nun en önemli uygarlıklarından birisi olan ve gerçekleştirdikleri yenilikle dünya ticaretindeki dengeleri değiştiren Lidyalılar nerede yaşadı? İşte, tüm detaylar…
Lidyalılar Kimdir?
Gediz ve Menderes nehirleri arasındaki bölgede yaşamlarını sürdüren Lidyalılar, Frigyalıların yıkılmasının ardından doğan siyasi boşluğu değerlendirmişler ve Kral Giges döneminde bağımsızlıklarını kazanmışlardır. M. Ö. 687 yılında kurulan Lidya İmparatorluğu başkenti Sardes şehridir.
Kral Giges döneminde devletin sınırları doğuda Kızılırmak’a kadar genişlemiş ve devrin önemli bir ticaret yolu olan Kral Yolu, Asur ülkesine kadar uzanmıştır.
Devletin son kralı olan Krezüz, Lidyalılara en parlak dönemlerini yaşatan hükümdardır. Başkent Sardes bu dönemde Anadolu’nun önemli kültür ve sanat merkezi haline gelmiştir. Fakat doğuda güçlü bir devlet olarak varlığını sürdüren Pers İmparatorluğu’nun ani saldırısıyla baş etmekte zorlanan Lidyalılar yine bu dönemde tarih sahnesinden silinmiştir.
Bu bilgiler ışığında Lidyalılar nasıl yok oldu sorusunun cevabı; Lidyalılar M. Ö. 580 yılında gerçekleşen Pers saldırıları sonucu yıkılmıştır olacaktır.
Lidyalılar Parayı Ne Zaman Buldu?
Altın ve gümüş rezervleri açısından zengin bir bölge olan Lidya’da ilk olarak M. Ö. 580 yılında, Kral Krezüz döneminde bu madenler işlenmiş ve elde edilen değerli madenlerin bir bölümü madeni para olarak basılmıştır. Altın ve gümüşün karıştırılmasıyla elde edilen ve elektron denilen bir madenden basılan bu paralar kolay taşınabilen ve saklanabilen yapısıyla kısa sürede takas usulünün yerini almıştır.
Sikkeler Lidya ülkesinden icat edildikten sonra Anadolu’nun sınırlarını aşarak Akdeniz’e ve çevredeki diğer uygarlıklara hızla yayılmıştır. Paranın bulunması ve bir değişim aracı olarak kullanılmaya başlanması, Lidyalıların dünya tarihine bıraktıkları en büyük armağan olarak değerlendirebilir.
Lidyalılar Özellikleri
M.Ö. 687 ile M. Ö. 580 yılları arası Batı Anadolu’da büyük bir devlet kurmuş olan Lidyalılar özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
- Hint – Avrupa kökenli bir kavim olan Lidyalılar, doğudan göç ederek Batı Anadolu coğrafyasına yerleşmişlerdir.
- Kullanmış oldukları dil Hitit diliyle büyük benzerlikler göstermektedir.
- Devlet yönetiminde kralların yanında bölgenin ileri gelen aristokratları ile tüccarlar da etkin bir rol almıştır.
- Doğal kaynaklar açısından zengin ve verimli topraklar olan Gediz ile Menderes nehirleri arasında yaşamışlardır.
- Altın, gümüş ve mermer açısından zengin kaynaklara sahip olmuşlardır.
- İklimin uygun olması, temel tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamıştır.
- Lidya başkenti olan Sardes’ten, bir Asur kenti olan Ninova’ya kadar ulaşan Kral Yolu’nu kurmuşlar ve bu şekilde doğu – batı ticaretini geliştirmişlerdir.
- Düzenli ordular kurmak yerine paralı askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır.
- Lidyalıların kullanmış oldukları alfabe, giyim tarzları ve askeri teçhizatta Yunan etkisi görülmektedir.
- Halıcılık, tekstil ve kabartma öne çıkan Lidya sanatları arasındadır.
- Sahip oldukları dini inançta hem Anadolu’nun kadim kültü olan Kybele’nin hem de Yunan mitolojisinin etkisi görülmektedir.
- Bölgenin ılıman iklim sayesinde oluşan geniş otlaklar, Lidya’da küçükbaş hayvancılığın gelişmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca bu otlaklarda beslenen atlar, döneminin en hızlı ve en güçlü atları olarak Anadolu’da dikkat çekmektedir.
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