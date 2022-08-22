Asurlular Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Gerçekleştirdikleri ticari faaliyetlerle şehirlerini stratejik birer merkez haline getiren Asurlular başkenti neresidir? Asurlular Türk mü? İşte, Asurlular tarihi hakkında merak edilen tüm detaylar…
Asurlular Kimdir?
M.Ö. 2025 ile M. Ö. 612 yılları arasında hüküm sürmüş olan Asurlular; devletlerini ilk başta Dicle Nehri kıyısında bulunan Asur şehrinde kurmuşlar ve doğu ile batı arasında ticaretten faydalanarak gelişen ve topraklarını genişleten bir imparatorluğa dönüşmüşlerdir. Doğu Anadolu bölgesini de içine alan bir coğrafyaya hükmetmiş olan Asurlular başkenti Ninona’dır.
Asurlular Tarihi
Mezopotamya’nın en önemli devletlerinden biri olan Asurlular tarihi 3 dönem içinde değerlendirilmektedir.
Eski Asur Dönemi (M. Ö. 2025 – M. Ö. 1522)
Asurlular tarafından yazının Anadolu’ya taşındığı bir dönem olan Eski Asur Dönemi; devletin büyük bir imparatorluğa dönüştüğü bir evredir. Bu dönemde Anadolu’da birçok ticaret kolonileri oluşturulmuş doğu ile yapılan kalay ticareti kontrol altına alınmıştır.
M. Ö. 1450’den itibaren Mittanilere bağlı olarak varlığını sürdüren Asurlular; Mittanilerin zayıflamasının ardından yeniden bağımsızlıklarını kazanmışlar ve Orta Asur İmparatorluğu dönemi başlamıştır.
Orta Asur Dönemi (M. Ö. 1397 – M .Ö. 1056)
Asurlular bu dönemde sınırlarını Fırat’a kadar genişletmiş ve Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye’de büyük güç kazanmıştır. M. Ö. 1208 yılında gerileme dönemine giren Asurlar, Aramilerin gerçekleştirmiş oldukları akınlarla oldukça yıprandılar. Tüm bu olumsuz şartlara rağmen büyük kentleri elinde tutmayı başaran Asurlular, Yeni Asur Dönemi’ni başlattılar.
Yeni Asur Dönemi (M. Ö. 911 – M. Ö. 619)
Yeni Asur dönemi Elam ülkesinin de Asurlular tarafından ele geçirildiği bir dönemdir. Sanatta da önemli gelişmelerin yaşandığı Yeni Asur Dönemi; gerçekleşen Kimer, Med ve İskit akınları sonucunda sona ermiş ve Asur İmparatorluğu yıkılmıştır.
Asurlular Özellikleri
- Dicle Nehri kıyısında bulunan Şarkat Kalesi ve civarında kurulmuşlardır.
- Kurucusu Kral Sargon’dur.
- M.Ö. 2000’li yıllardan itibaren kurmuş oldukları ticaret kolonileriyle büyük bir imparatorluk halini almışlardır.
- Asurlular başkenti Ninova’dır.
- Kültepe bu devirde oluşturulan en önemli ticaret kolonisidir.
- Çivi yazısını kullanan Asurlular hakkında yaklaşık 30 bin tablet günümüze ulaşmıştır.
- Dünya tarihindeki ilk kütüphane Asurlular tarafından kurulmuştur. Bu özelliği itibariyle Asurlular neyi buldu sorusunun cevaplarından bir tanesi, kurulan bu ilk kütüphane olacaktır.
- Çok tanrılı bir dine sahip olan Asurluların en önemli tanrısı Marduk’tur.
- Heykelcilik ve kabartma sanatında gelişmiş bir uygarlıktır.
- Ninova ne Asur gibi şehirlerde önemli Asur kalıntılarına rastlanmaktadır.
- Tarihte ilk kez süvari birliği bu dönemde kurulmuştur. Ayrıca savaş arabaları da ordu bünyesinde yer almıştır.
- Elam ülkesini ele geçirmişlerdir.
- Son derece sert kanunlar oluşturmuşlardır.
- Ordunun önemli bir bölümü mızrak ve ok kullanan askerlerden oluşmaktadır.
- Asurlular Türk mü? sorusuna yanıt aramak için tarihi kaynaklara bakıldığında, Asurluların Türk olduğuna dair herhangi bir bilgi ya da kanıt bulunmamaktadır.
- Ele geçirdikleri yerleri yakıp yıktıkları için acımasız bir uygarlık olarak değerlendirilmektedir.
Konuya ilgi duyanlar tarafından cevabı en çok merak edilen soru ise Asurlular neleri icat etti? sorusudur. Orta Doğu’nun en büyük imparatorluklarından biri olan Asur İmparatorluğu; yazıyı Anadolu’ya getiren ilk uygarlık olarak dikkat çekmektedir. Bunların yanında oluşturmuş oldukları süvari birliği ve kurulan kütüphane, dünya tarihindeki ilkler arasında yerini almaktadır.
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