Sümerler Tarihi, Başkenti ve Özellikleri

Bilinen ilk yazının mucidi olarak karşımıza çıkan Sümerler nerede kuruldu? Dil, tıp, astronomi, matematik gibi alanlarda öne çıkan bir medeniyet olan Sümerler nasıl yok oldu? İşte, Sümerler tarihi hakkındaki tüm detaylar…
Sümerler Kimdir?
M.Ö. 4000’li yıllarda başlayan tarihi ile Sümerler; medeniyetin beşiği olarak isimlendirilen Mezopotamya’da ortaya çıkmış bir uygarlıktır. Kendisinden sonra gelen sayısız uygarlığın da temelini atan bir uygarlık olan Sümerler, dünyanın en eski uygarlıklarından biri olarak kabul edilmektedir.
Merkezi bir imparatorluk kurmak yerine şehir devletleri şeklinde örgütlenmiş olan Sümerler, irili ufaklı olmak üzere toplam 35 şehir devletinden bir araya gelmiştir ve Kiş, Nippur, Ur, Uruk, Lagaş öne çıkan Sümer kentleridir.
Yazı, tıp, astronomi, matematik gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydeden Sümerler; dört işlemi bulmuşlar ve dairenin alanını hesaplamışlardır. Bir ayı 30 gün, bir yılı da 360 gün olarak hesaplayan Sümerler, artıklı ve doğru bir takvim icat etmeyi başarmışlardır. Yine bu dönemde gece ve gündüz 12’şer eşit saate bölünmüş, bir yıl 12 ay olarak hesap edilmiş ve ay ile güneş tutulmaları hesaplanmıştır.
Sümerler neyi buldu? diye sorulduğunda verilecek ilk cevap yazının icadı olacaktır. Yazı M. Ö. 3200 tarihinde Sümerler tarafından icat edilmiş ve dünya tarihinin en büyük devrimlerinden biri gerçekleşmiştir. Kilden meydana getirilen tabletler üzerine sivri aletlerle yazılan bu ilk yazı çivi yazısı olarak isimlendirilmiştir.
Yaklaşık olarak 2000 yıl süren bir uygarlık olan Sümerler; Elam ve Akad saldırıları sonrası M. Ö. 2000 yılında bağımsız kimliklerini kaybetmişlerdir.
Sümer tatihine ilgi duyan araştırmacıların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri Sümerler Türk mü sorusudur? Bu hususta kesin bir kanıt olmamakla birlikte, Sümerce ile Türkçenin birbirine olan benzerliği ve bu iki dilin sahip olduğu ortak kelimeler bu iddiayı günümüzde de güncel tutmaktadır.
Sümerler Özellikleri
M. Ö. 4000 ile M. Ö. 2000 yılları arasında büyük bir uygarlık kurmayı başarmış olan Sümerler özellikleri şu şekilde listelenebilir.
- Mezopotamya’da ortaya çıkan uygarlıkların ilkidir.
- Ö. 3000 yılında çivi yazısını icat etmişlerdir. Bu özellikleri ile Sümerler; Mezopotamya uygarlıkları arasında önemli bir yere sahiptir.
- Site adı verilen şehir devletlerinden oluşan bir yapıyla yönetim sürmüşlerdir. En önemli şehirleri; Ur, Uruk, Nippur ve Kiş olarak söylenebilir.
- Güneş saatini icat etmişlerdir.
- Tam bir çemberin 360 derece olduğunu bulan Sümerler; geometri ve matematiğin temellerini atmıştır.
- Tarımda sulama sistemleri kurarak kanallar ve barajlar inşa etmişler ve tarımda büyük ilerleme gerçekleştirmişlerdir.
- Çanak çömlek yapımı ve maden işlemede ileri bir seviyedirler.
- Astronomide yaşanan gelişmelerin neticesinde ay yılına dayalı takvimi icat etmişlerdir.
- Dört işlemi bulmuşlar; çarpma ve bölme tabloları hazırlamışlardır.
- Ayı 30 gün; yılı ise 360 gün olarak hesaplamışlardır.
- Gece ve gündüzü 12’şer saat olmak üzere ikiye bölmüşlerdir.
- Güneş sistemine ait olan beş adet gezegeni gözlemlemişler ve burçları bulmuşlardır.
- Aritmetik ve geometrinin temellerini atan Sümerler; ay ve güneş tutulmalarını hesaplamışlardır.
- Urgakina Kanunları adında, tarihin ilk yazılı kanunları hazırlanmıştır.
- Ziggurat adı verilen yüksek katlı tapınaklar inşa etmişlerdir.
- Yazılı edebiyat yine bu dönemde oluşturulmuştur. Gılgamış Destanı, Yaratılış Destanı ve Tufan Destanı en önemli yazılı eserlerdendir.
- Çok tanrılı bir dine inanmışlardır.
- Yaklaşık olarak 2000 yıl tarih sahnesinde kalmışlar ve M.Ö. 2000 yılında Elamlar tarafından yıkılmışlardır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!