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        Haberler Magazin Perihan Savaş'tan kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e: Seni kalbime sakladım- Magazin haberleri

        Perihan Savaş'tan kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e: Seni kalbime sakladım

        Perihan Savaş, eşi Yılmaz Zafer'in 29'uncu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 22:41 Güncelleme: 09.11.2024 - 22:41
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        • 1

          Perihan Savaş, 38 yaşında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i unutmayarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da özlemini ve sevgisini sosyal medya aracılığıyla dile getirdi.

        • 2

          Perihan Savaş, paylaşımındada, "Sözün bittiği bir gündeyiz yine. Seni kalbime sakladım. Hep oradasın, sonsuza kadar" ifadelerini kullanarak eşine duyduğu özlemi dile getirdi.

        • 3

          Ünlü oyuncu, eşine duyduğu özlemi geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yılda paylaşımlarına yansıtarak anısını yaşatmaya devam etti.

        • 4

          Yılmaz Zafer, 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası beyninde hasar oluşmuş ve 1,5 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetmişti.

          Fotoğraflar: Instagram

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