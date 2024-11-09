Perihan Savaş'tan kaybettiği eşi Yılmaz Zafer'e: Seni kalbime sakladım
Perihan Savaş, eşi Yılmaz Zafer'in 29'uncu ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj paylaştı
- 1
Perihan Savaş, 38 yaşında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'i unutmayarak, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da özlemini ve sevgisini sosyal medya aracılığıyla dile getirdi.
- 2
Perihan Savaş, paylaşımındada, "Sözün bittiği bir gündeyiz yine. Seni kalbime sakladım. Hep oradasın, sonsuza kadar" ifadelerini kullanarak eşine duyduğu özlemi dile getirdi.
- 3
Ünlü oyuncu, eşine duyduğu özlemi geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi bu yılda paylaşımlarına yansıtarak anısını yaşatmaya devam etti.
-
- 4
Yılmaz Zafer, 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonrası beyninde hasar oluşmuş ve 1,5 yıl süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Kasım 1995'te hayatını kaybetmişti.
Fotoğraflar: Instagram