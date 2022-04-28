"Alyans bakmaya çıktık"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Usta oyuncu Perihan Savaş, önceki gün oğlu Savaş Zafer, müstakbel gelini Melis Ketenci ve dünürü Şule Ketenci ile birlikte nişan alışverişine çıktı.
HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Geçtiğimiz yıl kasım ayında sevgilisi Melis Ketenci'den "Evet" yanıtını alarak evlilik yolunda ilk adımı atan Savaş Zafer, hazırlıklara başladı.
Mağazaları gezen dörtlü, alışveriş sonrası soluğu dinlenmek için bir mekanda aldı. Gazetecilere poz veren Savaş ve Ketenci ailesi, nişan için alışverişe çıktıklarını ifade etti.
"ALYANS BAKMAYA ÇIKTIK"
Basın mensuplarıyla sohbet eden Savaş Zafer, konuyla alakalı, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs’ta isteme, 28 Mayıs’ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık." dedi.
"EVET" DEDİ!
"Çukur", "Sosyete Şaban" ve "Yaprak Dökümü" gibi birçok başarılı projede rol alan Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, blogger sevgilisi Melis Ketenci ile hayatını birleştirme kararı almıştı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Zafer, "Evet" yanıtını almıştı.
"AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM"
Ünlü oyuncu da oğlu ve müstakbel gelininin fotoğraflarını Instagram'dan paylaşmıştı. Sevincini dile getiren Savaş, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoş geldin kızım." ifadelerini kullanmıştı. Takipçileri çifte çok sayıda "Mutluluklar" mesajı yağdırmıştı.
OĞLU MEZUN OLDU
Öte yandan Perihan Savaş, geçtiğimiz yıl eylül ayında da bir gurur yaşamıştı. Usta oyuncunun 27 yaşındaki oğlu Savaş, üniversiteyi bitirmişti.
"ASLAN PARÇAM..."
Kızı Zübeyde Melek Akkaş ile birlikte oğlunun mezuniyet törenine katılan Perihan Savaş, paylaştığı fotoğrafa, "Nihayet mezun olduk! Aslan parçam..." notunu düşmüştü.
"SENİN YÜZÜNDEN BİTİRDİM!"
Savaş Zafer de ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, "Senin yüzünden bitirdim! Bak 'sayende...' demiyorum." sözleriyle esprili bir mesaj yazmıştı.
İKİ ÇOCUK ANNESİ
Öte yandan Perihan Savaş, ilk evliliğini İbrahim Tatlıses ile 1979-1982 yılları arasında gerçekleştirmişti. İkilinin, bu birliktelikten Melek Zübeyde adında bir kızı bulunuyor.
Savaş, 1987'de de Yılmaz Zafer ile nikah masasına oturmuştu. Ancak Zafer, 1995 yılında geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayata veda etmişti.
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