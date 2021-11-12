"Çukur", "Sosyete Şaban" ve "Yaprak Dökümü" gibi birçok başarılı projede rol alan Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, evleniyor.

Zafer, bir süredir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci ile hayatını birleştirme kararı aldı. Önceki gün sevgilisine evlilik teklifinde bulunan Savaş Zafer, "Evet" yanıtını aldı.