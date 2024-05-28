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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri

        Pera Müzesi’nde Neveser Kökdeş konseri

        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri sezonu "Neveser Kökdeş" konseriyle kapatıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:24 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:24
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        Pera Müzesi'nde Neveser Kökdeş konseri
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, Neveser Kökdeş konseriyle sezonu kapatıyor.

        Misafir solist Çiğdem Yarkın ve misafir genç solist Neva Gerişlioğlu’nun, ünlü bestekâr, güfteci ve tanburi Neveser Kökdeş’in eserlerini seslendirecekleri konser 2 Haziran Pazar 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

        Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

        Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

        Saz Sanatçıları

        Osman Nuri Özpekel - Ud

        Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

        Lütfiye Özer - Kemençe

        Gamze Ege Yıldız - Tanbur

        Caner Can – Kanun

        Gökhan Sığırtmaç – Viyolonsel

        Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebiliyor. Pera Müzesi Dostları’na %50 indirim uygulanıyor.

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        #Pera Müzesi
        #Neveser Kökdeş
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