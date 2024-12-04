Pera Müzesi'nden 'Şans Eserleri' atölyesi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, yetişkinlere yönelik yaratıcı deneyimler sunan “Şans Eserleri” adlı yeni bir öğrenme programıyla sanatseverleri buluşturuyor. Pera Müzesi’nde devam eden Hesaplar ve Tesadüfler ile Vera Molnár’ın İzinde sergilerinden ilham alarak tasarlanan program 13 Aralık 2024 - 12 Ocak 2025 arasında düzenlenecek.

REKLAM advertisement1 Katılımcılara teknolojik araçlar ve bilgisayar destekli uygulamalarla sanatı keşfetme fırsatı sunan “Şans Eserleri” programı, nakış ve seramik gibi geleneksel sanat dallarında deneyim kazandırırken, yaratıcı süreçleri disiplinlerarası bir yaklaşımla da ele alıyor. Katılımcılar, hem sanat terapisi yöntemlerinden yararlanarak farkındalık kazanıyor hem de ritmin görsel ve işitsel boyutlarına odaklanan uygulamalarla sanatı çok boyutlu bir şekilde deneyimliyor.

REKLAM Disiplinlerarası bir yolculuk Vera Molnár’’ın tesadüfi işlemleri, geometrik şekillerin manipülasyonunu ve insan ile makine arasındaki etkileşimleri kullandığı eserlerinden ilham alan ve yürütücülüğünü Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) üstlendiği “Boyutlanan Çizgiler” başlıklı ücretsiz atölyede katılımcılar çalışacakları yüzeyin üzerine önce düzenli çizgiler çizerek eserin temel yapısını oluşturuyor. Ardından serbest formda organik çizgiler ve noktasal dokunuşlarla eklemeler yaptıktan sonra çeşitli renklerde kalem filamentleri ile geometrik şekiller ve spiral formlar ekledikleri çalışmalarına katman ve derinlik katıyor.

REKLAM Damla Yeşiloğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “Sır Altı Boyama ile Geometrik Formlar” başlıklı atölyede Hesaplar ve Tesadüfler ile Vera Molnár'ın İzinde sergilerini rehber eşliğinde gezen katılımcılar, eserlerdeki nokta, çizgi ve geometrik formları yaratıcılıklarıyla birleştirip farklı bir gözle yeniden yorumlayarak bisküvi seramik tabak veya bardaklar üzerine aktarıyor.

Melike Güven’in yürütücüsü olacağı “Nakış Atölyesi: Tekrarı İşlemek” başlıklı atölye, Hesaplar ve Tesadüfler sergisinin rehber eşliğinde gezilmesi ile başlıyor. Gizella Rákóczy’nin “Bükülmüş Spiral” eserindeki geometrik formlardan yola çıkan katılımcılar, algoritmik hesaplarla oluşturdukları desenleri, çeşitli nakış teknikleriyle gündelik kullanım eşyaları üzerine işliyor.

REKLAM “Kompozisyon Görmek, Kompozisyon Duymak” başlıklı atölye ise görsel sanatlar ile işitsel deneyimleri bir araya getiriyor. Hanife Nurbahar Kurtlu’nun yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede katılımcılar temel tasarım prensiplerinden faydalanarak görsel kompozisyonları değerlendirdikten sonra sesin büyülü dünyasında yolculuğa çıkıyor.

Kurtlu’nun yürütücülüğünü üstlendiği bir diğer atölye olan ve Hesaplar ve Tesadüfler’in kavramsal çerçevesinden ilham alan “Çizgi ve Obje: Rastlantıdan Dijitale” başlıklı atölyede siyah ahşap çubuk ve kürdanlardan oluşan rastgele çizgisel formlar, dijital ortama aktarılıyor. Temel tasarım prensipleri rehberliğinde bir araya getirilerek oluşturulan örüntüler, etkileyici kompozisyonlara dönüşüyor.

REKLAM Oyun temelli projeler yaratmaya odaklanmış bir kolektif olan OyunMu’nun yürütücülüğünde gerçekleşecek “Dijital Bir Orman” başlıklı atölyede katılımcılar dünya üzerinde seçtikleri koordinatlardaki bitkilerden yapay zekâyı kullanarak fantastik ormanlar yaratıyor. Bu ormanların birleştirilmesiyle, herkesin özgün yaratımı, bir bütünün parçası olurken, bitki örtüsü yepyeni kimlikler kazanıyor.

Karin Özdemircioğlu ve Virna Gülzari’nin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek “Farkındalık Çarkı: Vera Molnár'la Çemberin İçinde” atölyesinde ise Vera Molnár'ın eserlerinden yola çıkılarak dikkat ve farkındalık üzerine çalışılıyor. Dikkati yönlendirme ve odaklanma becerilerini geliştirmek için kullanılan Daniel J. Siegel’ın Farkındalık Çarkı pratiği, sanatsal bir çalışmayla birleştiriliyor. Müzenin içinde yapılacak bir yürüyüş sonrası duyulara, bedene ve zihne dair farkındalık ve çevreye dikkat genişletilirken, keşfedilenler ise sanat terapisi araçları ile kağıda aktarılıyor.

Atölyeler için biletler Biletix'ten edilebilir. “Boyutlanan Çizgiler” atölyesi ücretsiz ancak rezervasyon gerekmektedir. REKLAM Atöyle Programı: Boyutlanan Çizgiler (ücretsiz, yüz yüze) 13 Aralık Cuma, 19.00 Sır Altı Boyama ile Geometrik Formlar (biletli, yüz yüze)

15 Aralık Pazar, 14.30 Nakış Atölyesi: Tekrarı İşlemek (biletli, yüz yüze) 20 Aralık Cuma, 19.00 Kompozisyon Görmek, Kompozisyon Duymak (biletli, yüz yüze) 3 Ocak Cuma, 19.00 Çizgi ve Obje: Rastlantıdan Dijitale (biletli, yüz yüze) 5 Ocak Pazar, 14.30 Dijital Bir Orman (biletli, yüz yüze)

10 Ocak Cuma, 19.00 Farkındalık Çarkı: Vera Molnár'la Çemberin İçinde (biletli, yüz yüze) 12 Ocak Pazar, 14.30