Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Kültür-Sanat Müzik

Pera Müzesi'nde klasik müzik günleri

Pera Müzesi'nin yeni klasik müzik serisi 'Pera Klasikleri'nin 14 Ocak Cumartesi akşamı Türkiye’nin en uzun soluklu nefesli beşlisi Golden Horn Brass konseriyle başlıyor.  

Giriş: 09.01.2023 - 10:29 | Güncelleme: ABONE OL
Pera Müzesi'nde klasik müzik günleri
HABERTURK.COM

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2023 yılını “Pera Klasikleri” adlı yeni klasik müzik serisiyle karşılıyor. Konser serisinin ilk konuğu, Türkiye’nin en uzun soluklu nefesli beşlisi Golden Horn Brass.
Bakır nefesli enstrümanları daha yaygın ve popüler hale getirmek amacıyla 2004 yılında müzik yolculuğuna başlayan Golden Horn Brass nefesli sazlar beşlisi, Pera Müzesi’nin Pera Klasikleri konser serisinin ilk konuğu olarak 14 Ocak Cumartesi akşamı saat 19.30’da müzikseverlerle buluşacak. “Pera’da Yeni Yıl” başlıklı konser, Mozart’tan Bizet’ye, Verdi’den Rodriguez’e uzanan zengin bir repertuvardan oluşuyor.

2014 yılında Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nin “Yılın Oda Müziği Topluluğu” kategorisinde Birincilik Ödülü’ne değer görülen Golden Horn Brass, yurtiçi konserlerinin yanı sıra önemli uluslararası organizasyonlarda da Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. Topluluk, zengin bir klasik müzik repertuvarını farklı düzenlemelerle dinleyiciye sunuyor.
Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda gerçekleştirilecek “Pera’da Yeni Yıl” konseri, müzenin tarihi ve büyülü atmosferinde dinleyicileri renkli bir müzik yolculuğuna çıkaracak.


Golden Horn Brass

Begüm Gökmen (Korno)
Julian Lupu (Trompet)
Renato Lupu (Trompet)
Sinan Şirin (Tuba)
Emre Berbergil (Trombon

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Borusan Sanat'tan 2023'e 'Merhaba'
Borusan Sanat'tan 2023'e 'Merhaba'
Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
Elektronik müziğin 'en'leri Zorlu PSM'de
İşte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları
İşte İş Sanat'ın Parlayan Yıldızları
Yeni yıla muhteşem konserle 'Merhaba'
Yeni yıla muhteşem konserle 'Merhaba'

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.