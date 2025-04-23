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        Haberler Kültür-Sanat Çocuk Pera Müzesi'nde 23 Nisan'a özel Gölge Tiyatrosu

        Pera Müzesi'nde 23 Nisan'a özel Gölge Tiyatrosu

        Pera Müzesi, 23 Nisan'da minik sanatseverleri gölge tiyatrosunun büyülü dünyasına davet ediyor. Cengiz Özek'in sahneye koyduğu "Eşek Karagöz" adlı tiyatro oyunu ve çocukların kendi kuklalarını tasarlayacakları "Gölge Kuklası" başlıklı tasarım atölyesi, yaratıcı ve eğlenceli bir bayram vadediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 00:13
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        Pera Müzesi'nde 23 Nisan'a özel Gölge Tiyatrosu
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Öğrenme Programları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara özel tasarlanan yaratıcı ve eğlenceli bir programla minik sanatseverleri ağırlıyor. Gölge tiyatrosunun büyüleyici dünyasını merkeze alan “Küçük Eller, Büyük Gölgeler” başlıklı programda, çocuklar hem geleneksel Karagöz oyununu modern bir yorumla sahnede izliyor hem de kendi gölge kuklalarını tasarlıyor.

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        Gölge Oyunu: Eşek Karagöz sahnede!

        Etkinlik kapsamında ilk olarak, gölge tiyatrosunun usta ismi Cengiz Özek’in sahneye koyduğu “Eşek Karagöz” adlı oyun izleyiciyle buluşacak. Doğa sevgisini neşeli ve öğretici bir hikâyeyle aktaran oyun, Karagöz’ün sorumsuz birini eğitme çabasını konu alıyor. Karagöz’ün verdiği yanlış cevaplarla, olayların içinden çıkılmaz hale geldiği oyun, sonunda beliren sihirli bir ağaçla izleyiciye umut dolu bir mesaj sunuyor.Neşeli bir dille canlandırılan gölge oyunu, 23 Nisan Çarşamba saat 14.00’te Pera Müzesi Oditoryumu’nda sahnelenecek. Ücretsiz olarak izlenebilecek oyun, 3 yaş ve üzeri çocuklar ile yetişkinlerin katılımına açık olacak.

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        Kuklalar hayal gücüyle buluşuyor: Gölge Kuklası Atölyesi

        Aynı gün saat 16.00’da ise 8–12 yaş arası çocuklara yönelik “Gölge Kuklası” başlıklı bir tasarım atölyesi düzenlenecek. Cengiz Özek Gölge Tiyatrosu yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede çocuklar, Karagöz figürlerinden ilhamla hayal ettikleri bir deniz canlısını eklemli şekilde çizerek kendi gölge kuklalarını yaratacak.Renkli jelatinler, tül parçaları ve yaratıcılıklarını kullanarak hazırladıkları figürleri kuklaya dönüştürecek olan katılımcılar, atölyenin sonunda tasarladıkları kuklaları gölge perdesinde canlandırma fırsatı bulacak.

        Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek “Gölge Tiyatrosu: Eşek Karagöz” ve “Tasarım Atölyesi: Gölge Kuklası” etkinliklerine katılım ücretsiz olacak.

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        #Pera Müzesi
        #Hacivat
        #Karagöz
        #23 Nisan
        #tiyatro
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