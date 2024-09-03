Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), sinema dünyasının iki önemli ismini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Othon Cinema ve Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 20 - 22 Eylül arasında gerçekleşecek Avangardın Rüyası: Peter Tscherkassky ve Eve Heller ile Retrospektif isimli programda, Avusturyalı avangart yönetmen Peter Tscherkassky ve Amerikalı deneysel film yapımcısı Eve Heller'in retrospektifi Türkiye’de sinemaseverlerle ilk kez buluşacak.

Eve Heller

DENEYSEL SİNEMANIN İKİ ÖNCÜ İSMİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Esas amaçları sinemanın şiirselliğine dair bir yolculuk ve bu yolculuktaki karşılaşmalarla örülü bir hayat olan iki sinemacı da rüyalar, anılar ve zamanla olan ilişkimize dair gizemli bir lirizm ve araştırmacı bir merakla şekillenmiş eserleriyle sinema dünyasında adlarından söz ettiriyor.

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Avusturya’nın en önde gelen deneysel film yönetmenlerinden olan Peter Tscherkassky, Cannes ve Venedik Film Festivali'nde kazandığı ödüllerle adını uluslararası alanda duyurmuş bir sanatçı. Tscherkassky'nin sinema dilindeki yenilikçi ve şiirsel yaklaşımı, rüyalar, anılar ve zamanla olan ilişkimiz üzerine derin bir keşfi yansıtıyor.