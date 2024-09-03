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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Pera Film'de avangart sinema seçkisi... Tscherkassky ve Heller İlk Kez İstanbul'da

        Pera Film'de avangart sinema seçkisi

        Pera Film, avangart sinemanın iki usta ismini İstanbul'da ilk kez ağırlamaya hazırlanıyor. 20-22 Eylül arasında düzenlenecek retrospektif Avusturyalı avangart yönetmen Peter Tscherkassky ve Amerikalı deneysel film yapımcısı Eve Heller'ın sinema anlayışını keşfetme imkânı sunarken, film gösterimleri sonrası düzenlenecek söyleşiler sinemaseverleri yönetmenlerle buluşturacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2024 - 10:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 10:22
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        Tscherkassky ve Heller İlk Kez İstanbul'da
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), sinema dünyasının iki önemli ismini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

        Othon Cinema ve Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 20 - 22 Eylül arasında gerçekleşecek Avangardın Rüyası: Peter Tscherkassky ve Eve Heller ile Retrospektif isimli programda, Avusturyalı avangart yönetmen Peter Tscherkassky ve Amerikalı deneysel film yapımcısı Eve Heller'in retrospektifi Türkiye’de sinemaseverlerle ilk kez buluşacak.

        Eve Heller
        Eve Heller

        DENEYSEL SİNEMANIN İKİ ÖNCÜ İSMİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE

        Esas amaçları sinemanın şiirselliğine dair bir yolculuk ve bu yolculuktaki karşılaşmalarla örülü bir hayat olan iki sinemacı da rüyalar, anılar ve zamanla olan ilişkimize dair gizemli bir lirizm ve araştırmacı bir merakla şekillenmiş eserleriyle sinema dünyasında adlarından söz ettiriyor.

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        Avusturya’nın en önde gelen deneysel film yönetmenlerinden olan Peter Tscherkassky, Cannes ve Venedik Film Festivali'nde kazandığı ödüllerle adını uluslararası alanda duyurmuş bir sanatçı. Tscherkassky'nin sinema dilindeki yenilikçi ve şiirsel yaklaşımı, rüyalar, anılar ve zamanla olan ilişkimiz üzerine derin bir keşfi yansıtıyor.

        Peter Tscherkassky
        Peter Tscherkassky

        Amerikan avangart sinemasının ikinci kuşağının temsilcilerinden Eve Heller ise, “buluntu film” olarak adlandırılan alanda yaptığı yaratıcı çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir yönetmen. Heller, sinemanın sınırlarını zorlayarak gündelik yaşamdan alıntıladığı görüntüleri, izleyicinin hayal gücünü harekete geçiren yeni ve özgün anlatılara dönüştürüyor.

        İLK GÜN: İMGENİN KIRILIMI

        Her iki yönetmenin tüm filmlerini izleme fırsatı sunan retrospektifin ilk gününde, Tscherkassky’nin filmleri perdeye yansıtılacak. 19.00’da başlayacak gösterimlerde yönetmenin 1997 yapımı “L'Arrivée” ve 1999 yapımı “Get Ready”nin yanı sıra “Outer Space” (1999), “Dream Work” (2001), “Instructions for a Light and Sound Machine” (2005) ve “Train Again” (2021) adlı kısa filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

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        İKİNCİ GÜN: ŞİİRSEL MANİPÜLASYONLAR

        Etkinliğin “Şiirsel Manipülasyonlar” başlığıyla gerçekleştirilecek ikinci gününde, gösterimler 17.00’de başlayacak. Eve Heller’ın “Self-Examination Remote Control” (1981), “Last Lost” (1996), “Astor Place” (1997), “Her Glacial Speed” (2001), “Behind This Soft Eclipse” (2004), “Ruby Skin” (2005), “Creme 21” (2013) ve “Singing in Oblivion” (2021) adlı kısa filmleri gösterilecek.

        ÜÇÜNCÜ GÜN: SİNEMATİK KATMANLAR

        22 Eylül Pazar günü gerçekleşecek son günde gösterimler ise 15.00’te başlayacak. Peter Tscherkassky’nin “Manufraktur” (1985), “Parallel-Space: Inter-View” (1992), “Happy-End” (1996), “Coming Attractions” (2010) ve “The Exquisite Corpus” (2015) kısa filmleri seyirci karşısına çıkarılacak.

        RETROSPEKTİF, SÖYLEŞİ VE ÜCRETSİZ GÖSTERİMLER

        Kısa film meraklılarına dolu dolu üç gün sunan retrospektifte, seansların ardından yapılacak söyleşilerde iki sinemacı İstanbul seyircisiyle ilk buluşmasını da gerçekleştirecek. Sinemaseverler ise bu söyleşilerde yönetmenlerle buluşarak onların yaratıcı süreçlerine ve sinema anlayışlarına dair derinlemesine bilgi edinebilecekler. Programın ilk ve son günü Peter Tscherkassky, ikinci günü ise Eve Heller ile söyleşilere ev sahipliği yapacak.

        GÖSTERİM PROGRAMI

        20 Eylül Cuma, 19.00

        Get Ready (2')

        L'Arrivée (3')

        Outer Space (10')

        Dream Work (11')

        Instructions for a Light and Sound Machine (17')

        Train Again (20')

        Yönetmen Peter Tscherkassky ile Söyleşi – 20.15

        21 Eylül Cumartesi, 17.00

        Astor Place (10')

        Self-Examination Remote Control (5')

        Ruby Skin (5')

        Last Lost (14')

        Creme 21 (10')

        Her Glacial Speed (4')

        Behind This Soft Eclipse (10')

        Singing in Oblivion (13')

        Yönetmen Eve Heller ile Söyleşi – 18.20

        22 Eylül Pazar, 15.00

        Manufraktur (3')

        Parallel-Space: Inter-View (19')

        Happy-End (11')

        Coming Attractions (25')

        The Exquisite Corpus (19')

        Yönetmen Peter Tscherkassky ile Söyleşi – 16.30

        Bu program kapsamındaki tüm gösterim ve etkinliklere katılım ücretsizdir. Rezervasyon alınmamaktadır. Yasal düzenlemeler uyarınca aksi belirtilmediği sürece tüm film gösterimleri 18+ uygulamasına tabidir.

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        #Avangart sinema
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