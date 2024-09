Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film), sinema dünyasının iki önemli ismini İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor.

Othon Cinema ve Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle 20 - 22 Eylül arasında gerçekleşecek Avangardın Rüyası: Peter Tscherkassky ve Eve Heller ile Retrospektif isimli programda, Avusturyalı avangart yönetmen Peter Tscherkassky ve Amerikalı deneysel film yapımcısı Eve Heller'in retrospektifi Türkiye’de sinemaseverlerle ilk kez buluşacak.

Eve Heller

DENEYSEL SİNEMANIN İKİ ÖNCÜ İSMİ İLK KEZ TÜRKİYE’DE

Peter Tscherkassky

Amerikan avangart sinemasının ikinci kuşağının temsilcilerinden Eve Heller ise, “buluntu film” olarak adlandırılan alanda yaptığı yaratıcı çalışmalarıyla dünya çapında tanınan bir yönetmen. Heller, sinemanın sınırlarını zorlayarak gündelik yaşamdan alıntıladığı görüntüleri, izleyicinin hayal gücünü harekete geçiren yeni ve özgün anlatılara dönüştürüyor.

İLK GÜN: İMGENİN KIRILIMI

Her iki yönetmenin tüm filmlerini izleme fırsatı sunan retrospektifin ilk gününde, Tscherkassky’nin filmleri perdeye yansıtılacak. 19.00’da başlayacak gösterimlerde yönetmenin 1997 yapımı “L'Arrivée” ve 1999 yapımı “Get Ready”nin yanı sıra “Outer Space” (1999), “Dream Work” (2001), “Instructions for a Light and Sound Machine” (2005) ve “Train Again” (2021) adlı kısa filmleri sinemaseverlerle buluşacak.