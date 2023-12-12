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        Haberler Dünya Amerika Pentagon: İsrail'in sivilleri koruması stratejik bir zorunluluk

        Pentagon: İsrail'in sivilleri koruması stratejik bir zorunluluk

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'e, Gazze'de sivilleri korumasının sadece ahlaki bir yükümlülük değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu da vurguladıklarını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 23:58 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:01
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        Pentagon: İsrail'in sivilleri koruması stratejik bir zorunluluk
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        Pentagon sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Ryder, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeyen bombalamaları nedeniyle desteklerini kaybettiği" şeklindeki açıklamasına Savunma Bakanı Llyod Austin'ın katılıp katılmadığına ilişkin bir soruya, "İsrail'in kendini savunma hakkına olan desteğimiz sarsılmazdır." yanıtını verdi.

        İsrail'den operasyonlarını silahlı çatışma hukuku uyarınca yürütmesini beklemeye devam edeceklerini kaydeden Ryder, "İsrail'e yalnızca sivilleri koruma konusunda ahlaki bir yükümlülüğü olmadığını, aynı zamanda bunun stratejik bir zorunluluk olduğunu da vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

        Diğer yandan Ryder, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye’de bulunan ABD güçlerine, İran destekli gruplar tarafından insansız hava aracı ve roketle toplam 92 saldırı düzenlendiği bilgisini de paylaştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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