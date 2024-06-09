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        Haberler Spor Transfer Jose Mourinho'nun ilk transfer bombası: Fenerbahçe Greenwood için devrede! - Futbol Haberleri

        Jose Mourinho'nun ilk transfer bombası: Fenerbahçe Greenwood için devrede!

        Fenerbahçe'ye gelişi büyük yankı uyandıran Jose Mourinho, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sportif Direktör Mario Branco ile tecürbeli teknik adamın belirlediği transfer listesinin hücum bölgesi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Jose Mouriho'nun eski öğrencisi Mason Greenwood'u takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:10
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          Teknik direktörlük koltuğunu Jose Mourinho'ya emanet ettikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

        • 2

          İngiliz basını The Sun ve İtalyan basınından Mondo Calcio News'in haberine göre; Fenerbahçe, Mason Greenwood'u transfer etme yarışına girmeyi planlıyor.

        • 3

          Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekiplerinden Getafe'de kiralık olarak geçiren ve bonservisi Manchester United'da bulunan 22 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

        • 4

          AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

          Haberde Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'de olmasının transferde etkili olabileceği belirtilirken; Greenwood ile Barcelona, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli ve Juventus gibi birçok dev kulübün de ilgilendiği ifade edildi.

        • 5

          KİRALAMA SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

          Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mason Greenwood'u kiralamak isteyen sarı-lacivertlilerin önemli aşama kaydettiği iddia edildi.

        • 6

          Yapılacak transferler için başkanlık seçimini bekleyen sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta girişimlerini hızlandırarak yeni sezon öncesi transferleri birer birer açıklayacak.

        • 7

          MOURINHO KEŞFETTİ

          Haberin detayında, Jose Mourinho'nun 2018 yılında Manchester United'ı çalıştırırken 15 yaşındaki Greenwood'u keşfettiği, geleceğin yıldızı olarak tanımladığı kanat oyuncusunu sezon öncesindeki ABD kampına götürdüğü kaydedildi.

          Bu sezon Getafe formasıyla 36 maçta sahaya çıkan Greenwood, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

        • 8

          TACİZ İDDİASIYLA SUÇLANMIŞTI

          Mason Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada fotoğraflar, video ve ses kayıtları yayınlanmış genç oyuncu tecavüz ve ölüm tehditi iddialarıyla 30 Ocak 2022'de tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest kalan futbolcu, mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle Manchester United maçlarına ve antrenmanına alınmamaya başlamıştı. Kefalet şartlarını yerine getirmediği için bir kez daha tutuklanan Greenwood tekrar kefaletle serbest bırakılmıştı.

        • 9

          SUÇLAMALAR DÜŞTÜ

          İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamada, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıkların, ifadelerini geri çektiği belirtildi. Açıklamada, yeni bir kanıtın da göz önüne alınmasıyla, Greenwood hakkındaki suçlamaların düştüğü ve beraat ettiği ifade edildi.

        • 10
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