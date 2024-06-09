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        Haberler Dünya Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu | Dış Haberler

        Son dakika haberi Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ı "istifa kararını doğru zamanda almamakla" eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 21:38 Güncelleme: 09.06.2024 - 22:58
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        Gantz, kabineden istifa ettiğini duyurdu
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        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, düzenlediği basın toplantısında, "Hükümetten üzülerek resmi olarak istifa ettiğimi duyuruyorum." dedi.

        Netanyahu’nun, İsrail’in "gerçek zafere doğru ilerlemesini" engellediğini savunan Gantz, Netanyahu’nun siyasi mülahazalara dayalı kararlar aldığını belirtti.

        Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı da hükümetten çekilmeye davet etti.

        ABD Başkanı Joe Biden’ın ortaya koyduğu esir takası teklifini desteklediğini belirten Gantz, Netanyahu’dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.

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        Gantz, 18 Mayıs'ta Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki saldırılar sonrasına ilişkin 8 Haziran'a kadar bir planı onaylamaması halinde partisinin hükümetten çekileceği tehdidinde bulunmuştu.

        NETANYAHU'DAN SERT ELEŞTİRİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz’ı “istifa kararını doğru zamanda almamakla” eleştirdi.

        Netanyahu, sosyal medya platformu X’teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.” dedi.

        Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

        Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

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