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        Haberler Gündem Eğitim Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) iki gün süren tüm oturumları tamamlandı. YSK sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Aaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 09:25 Güncelleme: 09.06.2024 - 18:06
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        Üniversite adaylarının sınav maratonu sona erdi: YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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        Milyonlarca üniversite adayının YSK maratonu bugün yapılan iki oturumla sona erdi.

        YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı.

        Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de uygulandı.

        AYT VE YDT OTURUMLARI

        YKS maratonunun ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) tamamlandı.

        AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verildi.

        AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katıldı. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlendi.

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        YABANCI DİL TESTİ (YTD)

        Saat 15.45'te başlayan üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de sona erdi.

        YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

        Adaylara 120 dakika süre verildi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılan sınavda 80 soru yer aldı.

        Bu yıl YDT'ye İngilizce'den 222 bin 473, Arapça'dan 5 bin 913, Almanca'dan 3 bin, Fransızca'dan 1206, Rusça'dan 797 kişi girdi.

        Engelli adaylar için 2024 YKS'de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

        Öte yandan, bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erdi.

        2 gün süren 3 oturumun sona ermesiyle YKS tamamlandı.

        ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN SINAV SONRASI PAYLAŞIM

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy yaptığı paylaşımda, "3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başarıyla tamamlanmıştır. Sınav sürecinde yapılan dezenformasyon amaçlı sosyal medya paylaşımları ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır." dedi.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.

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        30 DAKİKA EK SÜRE VERİLEN ADAYLAR

        Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda ise TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girdi. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yaptı.

        ÖSYM, bu yıl ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesini kararlaştırmıştı.

        Bu kapsamda sınava giren okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adaylara da 30 dakika ek süre verildi.

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        #üniversite sınavı
        #YKS
        #sınav
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