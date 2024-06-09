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        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması

        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in düzenlediği ve 274 Filistinli sivilin öldürüldüğü "4 İsrailli esiri kurtarma operasyonunda" esas olarak istihbarat desteği sağladıklarını, ancak askeri anlamda operasyona katılmadıklarını savundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:29 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:29
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        ABD'den 'kurtarma operasyonu' açıklaması
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        ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, CNN kanalında katıldığı bir programda, ABD'nin de destek olduğu bildirilen İsrail'in "kurtarma operasyonuna" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Sullivan, ABD'nin İsrail'e Hamas'ın elindeki esirler konusunda istihbarat ve strateji konularında destek verdiğini, ancak bölgede Amerikan askeri bulunmadığını ve İsrail'in düzenlediği "operasyonlara" askeri anlamda herhangi bir katkı yapmadıklarını savundu.

        "İSRAİL ORDUSUNA GENEL ANLAMDA DESTEK SAĞLADIK"

        "ABD, aylardır İsrail'e Gazze'deki esirlerin yerini tespit etme konusundaki çabalara destek sağlamaktadır. Spesifik operasyonel ve istihbari detaylara girmeyeceğim, bu detayları korumamız lazım. Ancak şunu söyleyebilirim, biz ABD olarak, aralarında Amerikalı esirlerin de olduğu tüm esirlerin evlerine dönmeleri için İsrail ordusuna genel anlamda destek sağladık." diyen Sullivan, İsrail ordusuna sağladıkları desteğin detaylarına girmedi.

        Fotoğraf: AA

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        Sullivan, İsrail'in, Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya ABD'nin destek verdiği ve geçici iskelenin bu amaçla kullanıldığı yönündeki haberleri doğrulamazken, "Şunu söyleyebilirim, orada ABD güçleri bulunmuyor, sahada bu operasyona katılan Amerikan askeri yok. Biz bu operasyona askeri olarak katılmadık." diye konuştu.

        Sunucu Dana Bash'in, saldırıda 200'den fazla sivilin öldürüldüğünü hatırlatarak, "ABD bu operasyon konusunda rahat mı?" sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınan Sullivan, soruna diplomatik çözüm bulunması gerektiğini söylemekle yetindi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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