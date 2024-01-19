Penelope Cruz: Çocuklarımın telefonu yok
Penelope Cruz, sosyal medyanın çocuklar üzerinde son derece acımasız etkileri olduğunu ifade ederken, kendi çocuklarının sosyal medya hesapları, hatta cep telefonlarının bile olmadığını söyledi
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2010'dan beri kendisi gibi oyuncu olan Javier Bardem ile evli olan, Leo ve Luna adında iki çocuğu bulunan Penelope Cruz, aile hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Cruz'un değindiği konulardan biri de oldum olası tartışmakonusu olan çocukların telefonla geçirdiği süreler üzerine oldu.
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Penelope Cruz, çocukları Leo ve Luna'nın telefonunun veya sosyal medya hesabının olmadığını söyledi.
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ÇOCUKLARINA TELEFON VERMİYOR
Penelope Cruz, iki ergenlik çağındaki çocuğa anne olmanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Oscar ödüllü oyuncu, çocuklarını teknolojinin tehlikelerinden korumaya çalıştığını ifade ederek, onların sosyal medyada olmadıklarını ve telefonları bile olmadığını aktardı.
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"MANİPÜLE EDİLMEK ÇOK KOLAY"
Penelope Cruz, "Manipüle edilmek çok kolay, özellikle de hâlâ gelişmekte olan bir beyniniz varsa. Peki bunun bedelini kim ödüyor? 25 yaşında BlackBerry'nin nasıl çalıştığını öğrenen bizim neslimiz değil. Ancak bu çocuklar ve gençler üzerinde acımasız bir deney" dedi.
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49 yaşındaki oyuncu Penelope Cruz, aynı zamanda çocuklarının mahremiyetini de koruduğuna değinerek, "Kamuya daha açık bir işe sahip olup olmayacaklarına karar vermek onlara ait. Hazır olduklarında bunun hakkında konuşabilirler" ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: AP, Avalon