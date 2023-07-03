Boru patlayınca arabalarını yıkadılar

İHA

Pendik’te İSKİ ekiplerinin tamir etmesine rağmen yolun ortasında refüjdeki su borusu patladı. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken kimisi de tazyikli suyun altında otomobilini yıkadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik Çamlık Mahallesi'nde bugün 17.30 sıralarında, iddiaya göre İSKİ görevlilerince tamir edilmesine rağmen yol altında bulunan su borusu patladı. Patlayan borudan su yola ve çevreye yayıldı. Bazı vatandaşlar duruma tepki gösterirken, krizi fırsata çeviren sürücüler tazyikli su altında otomobillerini yıkattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.