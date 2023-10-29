Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig ve Avrupa'da bu sezon oynadığı 18 maçı da kazanan Fenerbahçe, ligin 10. haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler lig tarihinde ilk kez karşılaşacağı rakibini mağlup edip galibiyet serisini sürdürmek isitiyor. Pendikspor ise güçlü rakibini devirip sürpriz yapma peşinde... Peki, Pendikspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.
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Bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı 18 maçın tamamından galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, Pendikspor deplasmanını da kayıpsız atlatmayı hedefliyor. Fenerbahçe 10. haftaya 27 puanla lider girerken, Pendikspor ise 7 puanla 18. sırada yer alıyor.
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DEPLASMANDA GOL YEMEDİ
Bu sezon ligde boy gösterdiği 4 deplasman mücadelesinden 12 puanla ayrılmayı başaran Fenerbahçe, rakip sahada kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertli ekip geride kalan 4 dış saha maçında Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti.
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PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Pendikspor-Fenerbahçe maçı saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Pendik Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
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PENDİKSPOR'LA LİGDE İLK RANDEVU
Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren Pendikspor'la ligde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım bugüne kadar Türkiye Kupası'nda 2 kez rakip oldu. 14 Aralık 1999'da oynanan karşılaşmayı Pendikspor 2-1 kazanırken, 28 Kasım 2012'deki mücadeleden Fenerbahçe 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
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FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
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- 7
LIVAKOVIC
- 8
OSAYI-SAMUEL
- 9
BECAO
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- 10
SAMET
- 11
FERDİ
- 12
İSMAİL YÜKSEK
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- 13
FRED
- 14
SZYMANSKI
- 15
İRFAN CAN
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- 16
TADIC
- 17
DZEKO