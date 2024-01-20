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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Siltaş Yapı Pendikspor Pendikspor'dan Beşiktaş'a gönderme! - Beşiktaş Haberleri

        Pendikspor'dan Beşiktaş'a gönderme!

        Pendikspor, Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından flaş bir paylaşıma imza attı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 21:35 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:35
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        Pendikspor'dan Beşiktaş'a gönderme!
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        Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

        İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

        Pendikspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.

        Pendikspor bu paylaşımına ayrıca kol kası ve yüzde yüz emojileri de ekledi.

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