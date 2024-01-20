Pendikspor'dan Beşiktaş'a gönderme!

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Süper Lig'in 21. haftasında Pendikspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

İstanbul temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Pendikspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vol. 2" ifadesiyle birlikte martı sesi paylaştı.

Pendikspor bu paylaşımına ayrıca kol kası ve yüzde yüz emojileri de ekledi.