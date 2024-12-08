Pendikspor: 3 - Sakaryaspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor, evinde Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti. Emeka Friday Eze (2) ve Leandro Kappel'in golleriyle kazanan Pendikspor, puanını 22'ye yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 17 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Pendikspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Pendik Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Pendikspor oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 21'de (p) ve 45+5'te Emeka Friday Eze, 45+2. dakikada Leandro Kappel attı.
Bu sonucun ardından Pendikspor puanını 22'ye yükseltirken, Sakaryaspor ise 17 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Sakaryaspor, evinde Iğdır FK'yı ağırlayacak.