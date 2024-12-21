Pendikspor: 1 - İstanbulspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor, 1-1 berabere kaldı. 85. dakikada Eze'nin attığı golle beraberliği kurtaran Pendikspor, puanını 23'e yükseltti. İstanbulspor ise haftayı 24 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Pendikspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Siltaş Yapı Pendik Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü 9'da Gaoussou Kyassou Diarra atarken, ev sahibine beraberliği getiren golü ise 85. dakikada Emeka Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından İstanbulspor puanını 24'e, Pendikspor ise 23'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İstanbulspor, evinde Esenler Erokspor'u ağırlayacak.