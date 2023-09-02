Pendikspor: 1 - Alanyaspor: 1 MAÇ SONUCU
Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısından gol sesi gelmedi.
Son anları büyük heyecana sahne olan karşılaşmada Corendon Alanyaspor, 88. dakikada Loide Augusto ile 1-0 öne geçti.
Maçı bırakmayan ev sahibi Pendikspor, 90. dakikada Berkay Sülüngöz ile 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan sürede başka gol olmad ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.
Bu sonuçla Pendikspor puanını 3'e Alanyaspor ise 6'ya çıkardı.