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        Haberler Gündem İstanbul Pendik'te trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza - Güncel haberler

        Pendik'te trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza

        Pendik'te otomobiliyle lastik yakarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 23:38 Güncelleme: 13.02.2024 - 23:38
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        Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye ceza
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        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Çamçeşme Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde otomobiliyle lastik yakarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Aracın plaka bilgisinden sürücüsünün kimliğini tespit eden ekipler T.B'yi yakaladı.

        Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 4 bin 140 lira idari para cezası uyguladı.

        Öte yandan T.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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