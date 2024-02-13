Pendik'te trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza
Pendik'te otomobiliyle lastik yakarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 4 bin 140 lira ceza kesildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Çamçeşme Mahallesi'ndeki asker eğlencesinde otomobiliyle lastik yakarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgisinden sürücüsünün kimliğini tespit eden ekipler T.B'yi yakaladı.
Ekipler, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 4 bin 140 lira idari para cezası uyguladı.
Öte yandan T.B. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.