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        Haberler Gündem Güncel Pendik'te ormanlık alanda yangın

        Pendik'te ormanlık alanda yangın

        İstanbul Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yangın nedeniyle 1 dönümlük arazi zarar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:55
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          Pendik'in Kurnaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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          Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.

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          Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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