Pendik'te ormanlık alanda yangın
İstanbul Pendik'te ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken yangın nedeniyle 1 dönümlük arazi zarar gördü.
Giriş: 29.05.2024 - 13:55 Güncelleme: 29.05.2024 - 13:55
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Pendik'in Kurnaköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekiplerin yarım saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
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Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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