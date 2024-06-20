Pendik'te feci kaza: Ok gibi saplandı
İstanbul Pendik'te hafif ticari araç kontrolden çıkarak bariyere çarpıp takla attı. Bariyere ok gibi saplanan araçtaki 2 kişi yaralandı.
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Pendik'te feci bir kaza meydana geldi.
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Ankara Caddesi'nde Pendik Köprüsü istikametinde seyir halindeki hafif ticari araç, bariyere çarparak takla attı.
Araç daha sonra ise bariyere saplandı.
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Kazada sürücü Orhan Şener ile eşi Huriye Şener yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ambulansla Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
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Öte yandan, kazanın başka bir aracın sıkıştırması nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.