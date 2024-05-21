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        Haberler Gündem Güvenlik Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 11:34 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:34
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        6 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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        #PKK
        #Pençe Kilit
        #Irak
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