Pençe-Kaplan'da PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, 3 AK-47 piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 10 el bombası, 500 M-16 mühimmatı, 2 RPG-7 roketatar ve 3 mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

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