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Penaltı isyanı: 3 kez durdurmaya çalıştılar!

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Baki, 63. dakikada Valencia'ya yapılan müdahale ve Galatasaray hakkında sert sözler söyledi. İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları ve Valencia'ya yapılan müdahale...

Giriş: 10.04.2023 - 23:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 

  • Karşılaşma sonrası Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki sert açıklamalar yaparken, Sarı-lacivertli kulüpten ise bir paylaşım geldi. İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon ve Selahattin Baki'nin açıklamaları...

  • "YARIŞTAN KOPARILMAYA ÇALIŞILDIK"

    "Tebrik ediyorum. Çok önemli ve kritik bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken vahametler yaşandı. Fenerbahçe bu sezon 3. kez şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı."

    "KABUL EDİLEMEZ NOKTAYA GELDİ"

     

    "Bizim en uzak tribünlerin en ücra köşesinden rahatlıklar görebildiğimiz penaltıyı ne sahadaki hakem görebildi, ne VAR'daki uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir noktaya gelmiştir. Günlerdir algılar, Lale Orta, MHK diyolar, bu hakemler Fenerbahçe'yi şampiyon yapacak algısı... Herhalde bu işte bir tek hakemlerin haberi yok. Herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü iş. Ben bütün kurumlara sesleniyorum, bu lobicilerden korkmayın.  Son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın. Ligin kalan itibarini kurtarmayua çalışalım."

  • GALATASARAY'A GÖNDERME

    "Bununla birlikte salı günleri normalde olması gereken, adaletin bekçileri rakibimiz bir program yapacaktı. Her salı günü adaletle alakalı, yenilen bütün hakları masaya koyucaklardı. Kendilerine önümüzeki salı bu programı yapmalarını söylüyorum. Bugünkü maçtan çok malzeme çıkar. Madem herkes için adalet, hadi bakalım bütün birikmişleri masaya koyun da hep beraber hesabı görelim."

  • "HAKEM KATLETTİ"

    "Gol pozisyonu tartışmaya açık olması gereken bir pozisyon, bazı Avrupa liglerinde çok rahat gol olarak verilebilecek pozisyon. Emre Mor'un maçın başından sonuna kadar yediği dayak var. Kimse bunu konuşmuyor. Ciddi anlamda hakem katliamının ucundan döndük. Hakem katletti de, takım refleks gösterdi. Bugünü kurtardık."

  • "BÜYÜK BİR RACONSUZLUK"

    (Erden Timur'un Zaniolo ile ilgili canlı yayında açıklamaları) "Bizde de bir sürü Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Antepli var. Bu canlı yayında, büyük bir zafermiş gibi masaya koymak bana göre büyük bir raconsuzluk. Biz hiçbir zaman bu toplara girmedik. Fenerbahçe olarak girmeyiz de.

  • İŞTE FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

    Fenerbahçe'nin Karagümrük'e konuk olduğu maçın 63. dakikasında yaşanan pozisyonun ardından yapılan penaltı itirazları sonuçsuz kaldı.

  • Kale sahası solundan içeri girmek isteyen Enner Valencia, topu Dresevic'in yanından geçirmek isterken yerde kaldı.

  • Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarıyla incelemeyi bekledi. VAR hakemi Emre Malok'un incelemesininden sonra ise devam kararı verildi.

  • Kararın ardından Fenerbahçeli futbolcular büyük şaşkınlık yaşadı ancak karar değişmedi.

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