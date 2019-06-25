Yalnız başına geldiği AVM’den kendisine bavul alan oyuncu, gazetecilerin sorularını her zaman olduğu gibi samimi ve mütevazi bir şekilde yanıtladı.

Karahan, "Seçim için tatili yarıda bırakıp geldik, yarın tekrar Bodrum’a dönüyoruz. Her şey gayet yolunda Bodrum bu sene çok güzel, tatilini tadını çıkartıyoruz” dedi.