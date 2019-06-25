Sunucu Pelin Karahan, 5 yıl önce Adile Sultan Yalısı’nda işadamı Bedri Güntay ile dünyaevine girmişti. Ali Demir ve Can Eyüp adında iki erkek çocukları olan çiftin mutlu evliliği sürüyor. İkili, mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"KALBİM"

Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay ile 5. evlilik yıldönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Ünlü sunucu, eşi ile düğünlerinden bir kareyi, "5. yıl. Çok..." notuyla paylaştı. Güntay ise eşinin paylaşımına, "Kalbim" yorumuyla karşılık verdi.

"FLÖRT DÖNEMİNİ ÖZLÜYORUZ"

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde 'Akşamüstü Kahvesi' programına konuk olarak evlilikleriyle ilgili konuşmuştu. 5 yıldır Bedri Güntay ile evli olan Karahan, "Beni taşıyabilen bir eşim var. Flört dönemimiz kısa sürdü, hemen anne-baba olduk. O dönemi özlüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.