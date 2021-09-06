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Pelin Karahan: İki aşımı da olduğum için içim rahat - Magazin haberleri

Pelin Karahan: Ben yanmayayım da kim yansın arkadaşlar

Pelin Karahan, önceki gün eşi Bedri Güntay ile Etiler'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Bronzluğu sorulan 36 yaşındaki oyuncu, "Her yaz üç ay boyunca Bodrum'dayım. Ben yanmayayım da kim yansın arkadaşlar?" dedi

06.09.2021 - 09:03 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Pelin Karahan, geçtiğimiz gün eşi Bedri Güntay ile Etiler'de görüntülendi. Eşiyle alışveriş turuna çıkan Karahan, gazetecilerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

  • "BRONZLUĞU SEVİYORUM"

    Bronzluğu sorulan 36 yaşındaki oyuncu, "Her yaz üç ay boyunca Bodrum'dayım. Ben yanmayayım da kim yansın arkadaşlar? Ayrıca bronzluğu çok seviyorum zaten." dedi.

  • "İÇİM RAHAT"

    'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olan Pelin Karahan, konuyla ilgili, "Artık bundan sonra bir ayağım Kıbrıs'ta olacak. Bedri ve annem burada olacağı için aklım çocuğumda kalmayacak. İçim rahat o konu da." ifadelerini kullandı.

  • "İKİ AŞIMI DA OLDUM"

    Ayrıca koronavirüs aşılarını da olduğunu belirten Karahan, "İki aşımı da olduğum için içim rahat. Kontrollü bir şekilde gidip, geleceğim." diye konuştu.

  • "TECRÜBESİZDİM"

    Öte yandan Pelin Karahan, geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Oyunculuğa başladığı 'Kavak Yelleri' dizisiyle ilgili konuşan Karahan, "Gözümü orada açtım. İzleyici için keyifli fakat benim için biraz zor bir diziydi. Tüm sorumluluk dört ana karakter üzerindeydi. Ben de tecrübesizdim. İnsanlar hala bana 'Aslı' diyerek sesleniyor. O yükü taşıması kolay değildi ama ben de çok çaba sarf ettim ve çalıştım. Hakkını verdiğimi düşünüyorum" demişti.

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