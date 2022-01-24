HABERTURK.COM

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren, Alin ve Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil, İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkardı.

Akil, mayosuyla kendisini evlerinin bahçesinde biriken karın üzerine bıraktı. O anlarda çekilen videoyu da Instagram'dan yayınlayan 35 yaşındaki oyuncu, gönderisine "Uzun zamandır yapmak istediğim... Meydan okumak veya zatürre?" notunu düştü.

"DELİSİN!"

Pelin Akil'in kısa sürede yoğun ilgi gören videosuna Özlem Ada Şahin, "Delisin bak!" yorumunu yaparken Berfu Yenenler de "Bunu delirip ben de yapar mıyım acaba?" ifadelerini kullandı.

Akil'in paylaşımına ayrıca; Nesrin Cavadzade, Müge Boz, Hamiyet Akpınar, Elvin Levinler, Nilperi Şahinkaya ve Burcu Kara gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

2016 YILINDA EVLENDİ

Öte yandan mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medyadan yayınlayan ve 2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 2019 yılında kucaklarına almıştı.