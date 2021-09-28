"ŞU 8 SENEYE NELER SIĞDIRDIK"

Akil ise eşi ile yer aldığı karede, "Şu 8 seneye neler sığdırdık güzel sevgilim... Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki..." ifadelerini kullanmıştı.