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Pelin Akil'den 'üçüncü çocuk' açıklaması: Ya yine ikiz gelirse? - Magazin haberleri

Pelin Akil'den 'üçüncü çocuk' açıklaması

2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez annelik sevincini yaşayan oyuncu Pelin Akil, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Akil, 'üçüncü çocuk' düşüncesiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

28.09.2021 - 12:48 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016 yılında nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2019'da ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. 8 senedir mutlu birliktelikleri süren çiftten Akil, hakkında merak edilenleri anlattı.

  • Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin "Üçüncü bebeği istiyor musunuz?" sorusuna yanıt verdi.

  • 'ÜÇÜNCÜ ÇOCUK' AÇIKLAMASI

    Akil, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    Hem 'Evet', hem de 'Hayır'. Çünkü 'Ya yine ikiz gelirse?' diye düşünüyorum. Tabii ki, bu işler nasip kısmet...

  • "KIZLARIMIZLA HAYALLERİMİZE DOĞRU ADIM ADIM"

    Öte yandan çocuklarıyla keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Pelin Akil-Anıl Altan çifti, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinin 5. yılını kutlamıştı.

    Eşi Pelin Akil ile romantik bir yemeğe çıkan Altan, çekilen fotoğrafı, "5. senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara... Seni çok seviyorum." sözleriyle Instagram'dan paylaşmıştı.

  • "ŞU 8 SENEYE NELER SIĞDIRDIK"

    Akil ise eşi ile yer aldığı karede, "Şu 8 seneye neler sığdırdık güzel sevgilim... Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum, iyi ki..." ifadelerini kullanmıştı.

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