"HAYAT BÖYLE SÜRSÜN, GİTSİN"

Pelin Akil, geçtiğimiz haftalarda Alin ve Lina ile çekilen karesini "Benim güzel çocuklarım; siz gösterin, ben izleyeyim. Siz söyleyin, ben dinleyeyim. Hayat böyle sürsün, gitsin..." notuyla yayınlamıştı.