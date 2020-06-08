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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Anıl Altan ile dünyaevine giren Pelin Akil, geçen sene ikiz bebekleri Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.

Instagram'ı aktif olarak kullanan ve günlük yaşantısından kesitler yayınlayan Akil, kızlarının adına açtığı sosyal medya hesabına eğlenceli kareler ekliyor.

"MÜZİĞE KENDİNİZİ BIRAKIN"

Geçtiğimiz gün paylaşımlarına bir yenisini daha dahil eden oyuncu, kızları Alin ve Lina'nın rap dansı yaptığı anları çekti. Pelin Akil, videoya "Dans etmenin nedeni, nasılı olmaz. Biraz özgün olun ve müziğe kendinizi bırakın. Gerisi gelecektir" notunu düştü.